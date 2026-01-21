GPD est l'une des premières entreprises a clairement mettre en avant la prise en charge du système d'exploitation Bazzite sur ses consoles portables.
Le monde de la console portable était jusqu'à présent partagé entre SteamOS soutenu par Valve et Windows 11, évidemment appuyé par Microsoft. Mais, de la même manière qu'elle le fait sur PC desktop, la distribution Bazzite prend part à la discussion… pour notre plus grand bonheur.
Une console surpuissante et un OS prometteur
Étonnante à plus d'un titre, la Win 5 est une console qui se distingue à la fois de la concurrence et des précédents produits de la société GPD qui a largement revue sa copie par rapport à la Win 4 de génération précédente.
En effet, elle est tout d'abord l'une des premières consoles à intégrer la puissante puce Strix Halo d'AMD : le Ryzen AI Max+ 395 ainsi proposé est une puce dotée d'une solution graphique comme on en a rarement vu avec ses 40 cœurs GPU en architecture RDNA 3.5… à même de rivaliser avec des cartes graphiques dédiées comme la GeForce RTX 4060, voire la RTX 4070.
Ce n'est cependant pas le seul changement apporté par GPD qui a été contrainte à quelques compromis pour intégrer un tel processeur. En effet, il n'est plus ici question de proposer de clavier intégré avec écran coulissant comme la Win 4. Dommage, cet atout en faisant une parfaite petite solution nomade qui n'avait besoin ni d'écran, ni de clavier, ni de souris pour fonctionner.
L'autre changement majeur induit par le Ryzen AI Max+ 395 se situe au niveau de la batterie qui est « externalisée » : d'une capacité de 80 Wh, celle-ci se fixe sur l'arrière de la console, mais il est aussi possible de la poser à l'écart ou de jouer sur secteur pour profiter d'une console toute légère toujours sur Windows 11, le système de choix pour GPD.
« Système de choix » certes, mais plus l'unique solution et alors que SteamOS se convertit à de multiples consoles, pour GPD on lorne plutôt Bazzite, une autre distribution Linux axée sur le jeu vidéo.
Un serveur Discord pour exposer ses problèmes
De nombreux utilisateurs ont déjà tenté l'expérience Bazzite sur le console portable avec un succès certain. Même sur Win 5, les joueurs n'ont pas attendu la prise en charge officielle de la machine par Bazzite.
Plusieurs retours, sur Reddit notamment, confirment que cette solution est tout à fait viable, malgré quelques soucis techniques, quelques difficultés dans la prise en charge de certaines caractéristiques. Ont par exemple été relevés des soucis dans la gestion du Wi-Fi, une qualité audio inégale ou des crashs intervenant sans que la raison puisse être clairement identifiée.
Bonne nouvelle donc car pour aller de paire avec un fonctionnement global de Bazzite plutôt satisfaisant, un représentant de chez GPD a confirmé – toujours sur Reddit – que le travail de prise en charge « officielle » a débuté. Les soucis évoqués précédemment devraient donc trouver une solution et les usagers en difficulté pourront directement évoquer leurs problèmes.
GPD souligne qu'un serveur Discord est maintenant en place, justement pour traiter ces problèmes et avancer sur la prise en charge de la Win 5. Mieux, des membres de l'équipe Bazzite seront aussi présents sur Discord pour évouqer les difficultés rencontrées et les potentielles solutions. Entre SteamOS et Bazzite, le jeu sur Linux n'aura jamais eu autant le vent poupe.