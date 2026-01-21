Étonnante à plus d'un titre, la Win 5 est une console qui se distingue à la fois de la concurrence et des précédents produits de la société GPD qui a largement revue sa copie par rapport à la Win 4 de génération précédente.

En effet, elle est tout d'abord l'une des premières consoles à intégrer la puissante puce Strix Halo d'AMD : le Ryzen AI Max+ 395 ainsi proposé est une puce dotée d'une solution graphique comme on en a rarement vu avec ses 40 cœurs GPU en architecture RDNA 3.5… à même de rivaliser avec des cartes graphiques dédiées comme la GeForce RTX 4060, voire la RTX 4070.

Ce n'est cependant pas le seul changement apporté par GPD qui a été contrainte à quelques compromis pour intégrer un tel processeur. En effet, il n'est plus ici question de proposer de clavier intégré avec écran coulissant comme la Win 4. Dommage, cet atout en faisant une parfaite petite solution nomade qui n'avait besoin ni d'écran, ni de clavier, ni de souris pour fonctionner.

L'autre changement majeur induit par le Ryzen AI Max+ 395 se situe au niveau de la batterie qui est « externalisée » : d'une capacité de 80 Wh, celle-ci se fixe sur l'arrière de la console, mais il est aussi possible de la poser à l'écart ou de jouer sur secteur pour profiter d'une console toute légère toujours sur Windows 11, le système de choix pour GPD.

« Système de choix » certes, mais plus l'unique solution et alors que SteamOS se convertit à de multiples consoles, pour GPD on lorne plutôt Bazzite, une autre distribution Linux axée sur le jeu vidéo.