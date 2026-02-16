Rufus, l'outil préféré des bidouilleurs pour créer des clés USB bootables, ne peut plus télécharger les ISO de Windows 11 Insider directement depuis les serveurs Microsoft. Son développeur pointe du doigt un blocage délibéré de Redmond.
Ce n'est pas la première fois que Microsoft et Rufus se regardent en chiens de faïence. En août 2022 déjà, Redmond avait durci les règles d'accès à ses serveurs ISO, forçant Pete Batard, le développeur de Rufus, à désactiver temporairement les téléchargements. À l'époque, la manœuvre avait été perçue comme une volonté d'étouffer les scripts automatisés, notamment Fido, qui facilitent l'accès aux images système sans passer par l'outil officiel de Microsoft.
Deux ans et demi plus tard, l'histoire bégaie : les utilisateurs de Rufus se heurtent à nouveau à un mur, cette fois pour les versions Insider de Windows 11. Plusieurs membres de la communauté technique confirment que leurs propres scripts de téléchargement ont également cessé de fonctionner. Microsoft ne commente pas publiquement ces changements côté serveur, mais la coïncidence interroge.
Un verrouillage qui ne dit pas son nom
Depuis mi-février 2026, impossible de récupérer les ISO Windows 11 Insider via Rufus. Les requêtes vers les serveurs Microsoft renvoient un refus net, sans explication technique fournie par Redmond. Pete Batard affirme que cette restriction n'est pas le fruit d'un bug passager, mais bien d'un durcissement volontaire des règles d'accès. Déjà en 2022, le développeur avait qualifié ce type de modification de « changement délibéré » après que Microsoft eut exigé un en-tête HTTP « referrer » valide pour autoriser les téléchargements. Cette fois, le blocage semble plus radical : même les utilisateurs avancés qui s'appuient sur des scripts PowerShell personnalisés se retrouvent bloqués.
Microsoft a historiquement durci la sécurité de ses serveurs ISO pour limiter les abus, notamment les téléchargements massifs depuis certaines régions ou adresses IP suspectes. Mais interdire un outil aussi répandu que Rufus soulève des questions. L'utilitaire compte des millions d'utilisateurs qui l'emploient pour contourner les verrous matériels imposés par Windows 11, comme l'exigence TPM 2.0 ou Secure Boot. Justement, Rufus avait dû corriger en octobre 2025 un bug lié aux nouveaux certificats « Windows CA 2023 », qui empêchait l'installation de Windows 11 25H2 sur certaines machines. Ce correctif avait permis de rétablir la compatibilité avec la chaîne de confiance Secure Boot révisée par Microsoft, alors que l'outil officiel de création de média plantait encore.
La vraie raison derrière le blocus
Microsoft pousse depuis des mois pour que les utilisateurs téléchargent leurs ISO uniquement via le site officiel ou l'outil Windows Media Creation Tool. Une stratégie qui permet à Redmond de contrôler qui accède à quoi, quand et depuis où. Le problème : l'outil officiel reste fragile, surtout sur les machines ARM64 où il nécessite parfois un PC x64 intermédiaire pour générer un support. Rufus, lui, offre une alternative rapide, stable et hautement personnalisable. Trop, peut-être, aux yeux de Microsoft qui préfère garder la main sur le processus d'installation.
Autre explication possible : la lutte contre les installations « sauvages » de Windows 11 sur du matériel non compatible. En bloquant Rufus, Microsoft complique la vie à ceux qui utilisent les contournements TPM et Secure Boot. Sauf que ces bidouilles ne violent aucune licence : elles permettent juste de faire fonctionner un système payé sur du matériel plus ancien. Refuser l'accès aux ISO tout en documentant officiellement des problèmes dans Windows 11 25H2 — comme l'impossibilité de lire certains contenus DRM ou les plantages d'installation via WUSA — ressemble à une politique à géométrie variable. Pour l'instant, les utilisateurs de Rufus n'ont d'autre choix que de récupérer manuellement les ISO depuis le site Microsoft.
