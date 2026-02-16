Depuis mi-février 2026, impossible de récupérer les ISO Windows 11 Insider via Rufus. Les requêtes vers les serveurs Microsoft renvoient un refus net, sans explication technique fournie par Redmond. Pete Batard affirme que cette restriction n'est pas le fruit d'un bug passager, mais bien d'un durcissement volontaire des règles d'accès. Déjà en 2022, le développeur avait qualifié ce type de modification de « changement délibéré » après que Microsoft eut exigé un en-tête HTTP « referrer » valide pour autoriser les téléchargements. Cette fois, le blocage semble plus radical : même les utilisateurs avancés qui s'appuient sur des scripts PowerShell personnalisés se retrouvent bloqués.

Microsoft a historiquement durci la sécurité de ses serveurs ISO pour limiter les abus, notamment les téléchargements massifs depuis certaines régions ou adresses IP suspectes. Mais interdire un outil aussi répandu que Rufus soulève des questions. L'utilitaire compte des millions d'utilisateurs qui l'emploient pour contourner les verrous matériels imposés par Windows 11, comme l'exigence TPM 2.0 ou Secure Boot. Justement, Rufus avait dû corriger en octobre 2025 un bug lié aux nouveaux certificats « Windows CA 2023 », qui empêchait l'installation de Windows 11 25H2 sur certaines machines. Ce correctif avait permis de rétablir la compatibilité avec la chaîne de confiance Secure Boot révisée par Microsoft, alors que l'outil officiel de création de média plantait encore.