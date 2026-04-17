Tout matériel embarqué à bord d'un vaisseau spatial doit traverser un processus d'homologation en quatre phases. Tobias Niederwieser, chercheur à BioServe Space Technologies, institut de l'université du Colorado dont les équipements ont volé sur Artemis I, a conduit ce type d'évaluation. La première phase soumet le matériel à un comité de sécurité. La deuxième recense les risques potentiels. La troisième établit un plan pour les réduire. La quatrième vérifie que ce plan tient dans les conditions réelles.

Mais la cartographie des risques pour l'iPhone a donner plus de fil à retordre à la NASA que prévu.

En micropesanteur, un éclat de verre flotte librement dans la cabine plutôt que de tomber au sol. Or l'iPhone 17 Pro Max intègre du verre Ceramic Shield 2 et des lentilles saphir, deux matériaux considérés comme fragiles dans le référentiel de l'agence. La NASA a dû valider leur résistance et définir précisément comment les astronautes devaient stocker les appareils pour contenir ce risque.

Pour la petite anecdote, au lancement, Jeremy Hansen avait glissé le sien dans une poche de combinaison. Les astronautes ont dû utiliser des fixations Velcro pour maintenir les téléphones à bord d'Orion, car dans un environnement entièrement pressurisé sans gravité, même un stylo doit être arrimé.