Quand on vous a raconté le couac survenu après les toilettes bouchées à bord de la capsule Orion, lorsque le commandant de la misson, Reid Weisman, a contacté Houston pour lui signaler que Outlook faisait des siennes, on ignorait que ce petit désagrément vite résolu allait trotter dans la tête de certains. Jason Hutt occupe le poste de responsable de l’intégration des systèmes pour l’équipage et confirme l’usage de matériel informatique daté pour les missions Artemis. L'expert de la NASA explique sur son compte Blusky, en répondant à la question d'un utilisateurs qui se demandait pourquoi en 2026, pour la mission Artemis II en route pour la Lune, on utilisait encore du matériel obsolète, que la fiabilité l'emporte sur la performance brute pour garantir la survie des astronautes.

Les techniciens préparent le retour sur la Lune avec des tablettes Windows déjà éprouvées dans la Station spatiale internationale car ces appareils ont passé des années de tests rigoureux. Les budgets de l'agence financent ces cycles de certification extrêmement longs pour éviter qu'un court-circuit ne condamne l'équipage. Chaque pièce électronique doit franchir toutes les étapes de l'échelle TRL avant d'intégrer le cockpit d'un véhicule spatial.