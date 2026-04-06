Les ingénieurs de Houston équipent les capsules Orion avec des puces électroniques conçues il y a vingt ans. Ce choix technique protège les systèmes de navigation contre les tempêtes solaires car la finesse des processeurs modernes provoque des pannes fatales dans le vide.
Quand on vous a raconté le couac survenu après les toilettes bouchées à bord de la capsule Orion, lorsque le commandant de la misson, Reid Weisman, a contacté Houston pour lui signaler que Outlook faisait des siennes, on ignorait que ce petit désagrément vite résolu allait trotter dans la tête de certains. Jason Hutt occupe le poste de responsable de l’intégration des systèmes pour l’équipage et confirme l’usage de matériel informatique daté pour les missions Artemis. L'expert de la NASA explique sur son compte Blusky, en répondant à la question d'un utilisateurs qui se demandait pourquoi en 2026, pour la mission Artemis II en route pour la Lune, on utilisait encore du matériel obsolète, que la fiabilité l'emporte sur la performance brute pour garantir la survie des astronautes.
Les techniciens préparent le retour sur la Lune avec des tablettes Windows déjà éprouvées dans la Station spatiale internationale car ces appareils ont passé des années de tests rigoureux. Les budgets de l'agence financent ces cycles de certification extrêmement longs pour éviter qu'un court-circuit ne condamne l'équipage. Chaque pièce électronique doit franchir toutes les étapes de l'échelle TRL avant d'intégrer le cockpit d'un véhicule spatial.
Des circuits larges pour contrer les radiations
Les fondeurs de la Silicon Valley cherchent la miniature avec des gravures en trois nanomètres pour nos smartphones. Or, une particule chargée qui frappe un transistor aussi petit suffit à inverser une donnée binaire et provoquer un crash système.
Les ingénieurs privilégient donc des puces massives comme le fameux processeur RAD750 car son architecture physique encaisse les chocs électriques des rayons cosmiques. Ce composant équipe le rover Perseverance alors qu'il dérive directement du PowerPC 750 présent dans les iMac G3 de 1998.
L'agence achète ces circuits à prix d'or puisque leur robustesse permet de naviguer sous un bombardement constant de protons. Les techniciens garantissent le bon fonctionnement des instruments grâce à cette épaisseur physique car un circuit large offre une cible moins fragile aux radiations.
La sécurité absolue du conservatisme logiciel
L'échelle de maturité technologique de la NASA régit le calendrier de chaque mission car une innovation doit prouver sa stabilité durant des années.
Jason Hutt précise que l'introduction d'une nouvelle tablette demande une batterie de tests contre les risques d'incendie dans une atmosphère saturée en oxygène.
Les ingénieurs conservent des logiciels simples et robustes car ils peuvent anticiper chaque réaction électronique sans dépendre d'une mise à jour cloud. Les astronautes manipulent des interfaces dont la réactivité déçoit les utilisateurs de 2026 mais ces outils ne connaissent aucun plantage.
La sécurité des vols habités dépend de ce conservatisme volontaire car le vide spatial interdit toute erreur de manipulation. Les futurs explorateurs de Mars emploieront sans doute des processeurs que le grand public aura oubliés depuis longtemps ou que nous utilisons en ce moment-même.