Vous communiquez votre adresse principale à tout va, sur toutes sortes de sites ? Il est grand temps de mettre fin à cette mauvaise habitude : ne fournissez cette adresse que pour vos usages essentiels (travail, services bancaires). Pour le reste, passez pas une adresse secondaire ou créez un alias de type « nom+newsletters@gmail.com ». Vous n'aurez plus qu'à créer un filtre dans Gmail pour ajouter aux messages reçus un libellé spécifique pour les gérer plus efficacement :

Cliquez sur le bouton à droite de la barre de recherche ;

Tapez votre alias dans le champ « Contient les mots » ;

Appuyez sur « Créez un filtre » et choisissez l'action à faire (supprimer, archiver, etc.).