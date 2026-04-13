Les spams pullulent dans votre boîte de réception Gmail ? On vous partage nos 5 meilleures astuces pour reprendre le contrôle.
Leader incontesté des messageries gratuites avec plus de 1,8 milliard d'utilisateurs, Gmail ne cesse d'évoluer : modification d'adresse, relecture de texte IA, gestion améliorée des abonnements, et bien d'autres fonctions ont été déployées au sein de ce service. Il est cependant un domaine dans lequel il y a encore du progrès à faire : les spams. Vous voulez dire stop à ces messages indésirables ? Voici 5 bonnes pratiques à adopter dès maintenant.
1. Protégez votre adresse principale
Vous communiquez votre adresse principale à tout va, sur toutes sortes de sites ? Il est grand temps de mettre fin à cette mauvaise habitude : ne fournissez cette adresse que pour vos usages essentiels (travail, services bancaires). Pour le reste, passez pas une adresse secondaire ou créez un alias de type « nom+newsletters@gmail.com ». Vous n'aurez plus qu'à créer un filtre dans Gmail pour ajouter aux messages reçus un libellé spécifique pour les gérer plus efficacement :
- Cliquez sur le bouton à droite de la barre de recherche ;
- Tapez votre alias dans le champ « Contient les mots » ;
- Appuyez sur « Créez un filtre » et choisissez l'action à faire (supprimer, archiver, etc.).
2. Bloquez des domaines entiers
Certains expéditeurs sont malins : ils utilisent plusieurs adresses pour vous noyer sous leurs informations et bloquer uniquement l'une d'elles ne suffira pas. Comment faire pour se sortir de cette situation ? C'est tout simple : visez le domaine entier :
- Cliquez sur le bouton à droite de votre barre de recherche ;
- Tapez @ suivi du nom de domaine dans le champ « Contient les mots » (par exemple « @domaine.com ».
- Appuyez sur « Créez un filtre » et choisissez l'action à faire (supprimer, archiver, etc.).
3. Faites un peu de ménage
Gmail dispose d'une option puissante pour traquer les spams : quand vous cliquez sur les trois petits points visibles en haut à droite d'un message indésirable, vous pouvez cliquez sur « Filtrer les messages similaires » puis sur « Créez un filtre » pour demander, à l'avenir, à Gmail de supprimer automatiquement ce type de message.
N'oubliez pas, si besoin est, de cochez la case « Appliquer également ce filtre à XX conversation correspondante » (tout en bas de la liste proposée) pour effacer les contenus déjà reçus.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA
4. Aidez-vous d'une appli tierce
Le spam étant un problème récurrent sur Gmail, de nombreuses applications tierces ont été développées pour y faire face. Parmi elles, vous pouvez notamment compter sur Cleanfox, un outil qui met l'écologie à l'honneur, Clean Inbox, une extension Gmail qui vous permettra de filtrer efficacement les messages indésirables ou encore Unroll.me, qui éliminera vos abonnements en trop.
5. Entraînez Gmail
La meilleure chose à faire, quand on est face à un message douteux est de ne pas l'ouvrir. Mais si vous avez cliqué par mégarde, prenez 2 secondes pour signaler le contenu indésirable à Gmail et entraîner votre messagerie à les repérer : cliquez sur les trois petits points visibles en haut à droite du spam et appuyez sur « Signaler comme hameçonnage ».
Pour aller plus loin, vous pouvez également désactiver les traqueurs à la racine, en désactivant les pixels de suivi. Pour cela, cliquez sur l'icône en forme de rouage puis sur « Voir tous les paramètres » > « Général ». Dans la section images, cochez l'option « Demander confirmation avant d'afficher des images externes » et le tour est joué.