Ces derniers jours, la NASA a multiplié les annonces tonitruantes. Mais l’une d’entre elles a totalement crispé ses partenaires : l’après Station spatiale internationale (ISS). Et la rupture semble proche.
Car depuis 2021, la NASA soutient financièrement des entreprises privées pour qu’elles développent des stations spatiales commerciales entièrement indépendantes. Elle doit, à terme, devenir un client parmi d’autres de celles-ci, et non plus le maître d’œuvre. Objectif : transitionner vers le privé pour préparer la retraite de la Station spatiale internationale (ISS).
Mais lors de son événement Ignition, l’agence spatiale américaine a abandonné l’idée de stations libres et autonomes au profit de modules qui s’arrimeraient à l’ISS, le temps pour les sociétés d’acquérir l’expérience opérationnelle nécessaire. La station, elle, serait finalement désorbitée en 2032. Force est de constater que le projet ne fait pas l’unanimité, bien au contraire.
La NASA n’y croit pas
D’après Ars Technica, qui n’est entretenu avec plusieurs acteurs de l’industrie, la colère gronde. « Ça pourrait devenir très laid », a même prévenu un proche des entreprises privées concernées, sous couvert d’anonymat. Cela fait plusieurs années désormais que Blue Origin, Vast Space ou Voyager travaillent sur leurs stations respectives, pour des coûts estimés à plusieurs milliards de dollars.
D’autant que ces entreprises s’attendaient surtout au partage d’appels d’offres officiels. Ces documents devaient fixer précisément les exigences de la NASA et lancer la deuxième phase de la compétition initiée en 2021. Sans eux, les ingénieurs travaillaient dans le vide, sans savoir ce que veut réellement leur principal client.
Mais l’agence est formelle. Selon elle, construire et exploiter une station spatiale commerciale viable relève pour l’heure du défi insurmontable. Non seulement en raison du coût, mais aussi de la complexité technique d’un tel dispositif, sans compter qu’aucune entreprise privée n’a aujourd’hui l’expérience opérationnelle pour gérer des manœuvres anti-débris, des pannes critiques ou des urgences médicales. Pire encore, la NASA ne croit tout simplement pas à l’émergence d’une économie orbitale suffisamment solide pour rentabiliser ces infrastructures.
Des soupçons de favoritisme
Les entreprises fulminent et accusent même l’agence spatiale de favoritisme. Car son nouveau plan ressemble trait pour trait à ce qu’Axiom Space est déjà en train de faire. Les concurrents, eux, ont tous conçu dès le départ des stations entièrement indépendantes, sans arrimage à l’ISS, et n’ont donc aucun produit compatible avec le nouveau cahier des charges.
C’est désormais vers le Congrès que tous les regards se tournent. Les élus pourraient intervenir dès le prochain cycle budgétaire pour trancher. L’enjeu sera de taille : soutenir la concurrence commerciale au risque de disperser des ressources insuffisantes, ou miser sur un acteur unique au risque d’étouffer l’innovation.
Une station spatiale commerciale est une infrastructure orbitale conçue, financée et opérée par des entreprises privées, qui vendent ensuite des services (séjours, recherche, production, démonstrations technologiques) à des clients publics et privés. Dans ce modèle, la NASA n’est plus maître d’œuvre et propriétaire, mais un client qui achète du temps de séjour, de la logistique et des capacités scientifiques. L’objectif est de limiter les coûts fixes de l’agence après la fin de l’ISS, tout en conservant un accès continu à l’orbite basse. Cela suppose qu’il existe suffisamment de clients non-NASA pour rentabiliser l’exploitation, sinon le modèle repose de facto sur la commande publique.Quelle différence technique entre un module arrimé à l’ISS et une station autonome en orbite basse ?
Un module arrimé s’appuie sur l’ISS pour des fonctions critiques : énergie, contrôle d’attitude, communications, procédures de sécurité, et une partie des opérations quotidiennes. Une station autonome doit embarquer et qualifier l’ensemble de ces sous-systèmes, y compris le maintien d’orbite, la gestion des débris, la redondance des systèmes vitaux et les modes dégradés en cas de panne. L’arrimage réduit le risque au début, mais limite l’indépendance et impose une compatibilité stricte (interfaces mécaniques, électriques, thermiques et logicielles). À l’inverse, une station autonome coûte plus cher et est plus complexe à opérer, mais elle peut être optimisée pour ses propres usages et calendrier.Que signifie « désorbiter » l’ISS, et pourquoi c’est une opération à haut risque ?
Désorbiter une station consiste à abaisser progressivement son orbite pour provoquer une rentrée atmosphérique contrôlée, afin d’éviter une retombée incontrôlée de débris. La manœuvre mobilise des véhicules ou modules de propulsion capables de fournir des impulsions précises, en tenant compte de la traînée atmosphérique, de l’évolution de la masse et des contraintes structurelles. L’objectif est de viser une zone de chute prévue au-dessus de l’océan, en minimisant les risques pour les populations et les infrastructures. C’est sensible car une erreur de trajectoire, une panne de propulsion ou une perte de contrôle d’attitude peut dégrader la précision de la rentrée et augmenter le risque au sol.