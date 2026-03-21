Remontons le temps. Janvier 2018. Nathan Ruser, analyste australien de 20 ans, ouvre la heatmap mondiale de Strava et voit apparaître les contours lumineux de bases militaires secrètes américaines en Afghanistan, en Somalie, en Syrie. Interdiction immédiate des appareils connectés dans les zones opérationnelles au Pentagone, directives similaires en France, au Royaume-Uni, en Israël. Tout le monde prend note.

Et en ce beau jour du 13 mars 2026, un officier de la Marine nationale monte sur le pont du Charles-de-Gaulle, montre connectée au poignet, et court 7 kilomètres en boucle au-dessus de la Méditerranée orientale. Son profil Strava est public. Notre confrère Le Monde le localise en quasi temps réel, recoupe avec des images satellite prises 90 minutes plus tard, et retrouve le porte-avions à six kilomètres du tracé.

Huit ans de directives, pour ça.