Un profil Strava public, un footing de 35 minutes sur le pont du Charles-de-Gaulle le 13 mars 2026, et la position exacte du seul porte-avions français en opération au Proche-Orient s'est retrouvée sur internet. Huit ans après les premières alertes mondiales, rien n'a bougé côté armées.
Remontons le temps. Janvier 2018. Nathan Ruser, analyste australien de 20 ans, ouvre la heatmap mondiale de Strava et voit apparaître les contours lumineux de bases militaires secrètes américaines en Afghanistan, en Somalie, en Syrie. Interdiction immédiate des appareils connectés dans les zones opérationnelles au Pentagone, directives similaires en France, au Royaume-Uni, en Israël. Tout le monde prend note.
Et en ce beau jour du 13 mars 2026, un officier de la Marine nationale monte sur le pont du Charles-de-Gaulle, montre connectée au poignet, et court 7 kilomètres en boucle au-dessus de la Méditerranée orientale. Son profil Strava est public. Notre confrère Le Monde le localise en quasi temps réel, recoupe avec des images satellite prises 90 minutes plus tard, et retrouve le porte-avions à six kilomètres du tracé.
Huit ans de directives, pour ça.
La pédagogie militaire face à un automatisme logiciel
Après la publication, l'état-major des armées a répondu que le partage du parcours n'était pas conforme aux consignes, que des mesures seraient prises, que « l'hygiène numérique du combattant » fait partie des prérequis avant tout déploiement. Idem en janvier 2025, quand des membres d'équipage de sous-marins nucléaires de l'île Longue avaient publié sur Strava des informations sur le calendrier des patrouilles. Même formule qu'en 2024, pour les gardes du corps des présidents Macron, Biden et Poutine.
Un officier qui sort d'une heure de sport sur un pont de navire n'ouvre pas ses réglages de confidentialité. Strava synchronise par défaut, publie par défaut, et l'utilisateur doit lui-même désactiver ce qui aurait dû être inactif dès le départ. Ici, aucune négligence particulière, juste une architecture logicielle pensée pour partager, appliquée à des gens qui n'auraient pas dû partager.
Bloquer le signal plutôt que rappeler la consigne
Pourtant, on peut couper la synchronisation cloud depuis un navire en opération. Certaines marines alliées testent des systèmes de gestion centralisée des appareils personnels, capables d'interdire au niveau réseau toute communication vers les serveurs de Strava pendant une mission. Mais la Marine nationale préfère la méthode douce de la pédagogie.
Or deux bases françaises dans la région ont subi des frappes ces dernières semaines. Un soldat français a été tué en Irak par un drone. Connaître la position précise du groupe aéronaval avec cette précision réduit considérablement la zone de recherche pour n'importe quel adversaire équipé d'un accès internet basique.
Emmanuel Macron vient d'annoncer le nom du futur porte-avions français, le France-Libre, pour une mise en service vers 2038. Quarante aéronefs embarqués, trois catapultes, des drones. Et, à bord, des marins avec des montres connectées probablement encore plus précises que celles d'aujourd'hui.