Ce changement a été accompagné par un ajout dans la page d'abonnement de ceux qui ont souscrit à une offre Premium ou Premium+. Une nouvelle entrée « Tag @Grok in replies » (taguer Grok dans les réponses) est ainsi accessible. Intéressant à noter, X n'a pas communiqué sur cette transformation, et l'a mise en oeuvre dans le silence le plus total. La plateforme n'a à cette heure toujours pas officiellement annoncé le changement.

Pour ceux qui sont devenus accroc à Grok sur X, on rappelle que l'abonnement Premium est à 8 euros par mois, et le Premium+ à 38 euros par mois - contre 25 euros jusqu'au mois de février dernier, avant l'annonce d'une hausse de tarif pour ce dernier. La plateforme cherche-t-elle à justifier cette augmentation du tarif en réservant aux abonnés une fonction très populaire ?