Souveraineté : face à l'urgence, Qwant et Ecosia interpellent les 27 chefs de gouvernement de l'UE

Un commerce qui n'apparaît plus dans les résultats de recherche perd ses clients du jour au lendemain. Une PME dont le site devient introuvable voit ses commandes s'arrêter. Un système d'IA qui ne peut plus interroger le web pour récupérer des informations récentes devient aveugle. EUSP estime que c'est l'ensemble de cette chaîne, de la visibilité des entreprises, à l'accès à l'information, en passant par le fonctionnement des outils d'intelligence artificielle - qui serait affecté. Et cela représenterait la majeure partie du PIB européen, soit environ 18 000 milliards d'euros.

Pour répondre à cette vulnérabilité, l'organisation propose que chaque État membre se dote d'une infrastructure articulée autour de trois composantes :

Un index national hébergé sous juridiction européenne.

Un algorithme de classement propre à chaque pays.

Une infrastructure capable de soutenir à la fois les services de recherche publics et les systèmes d'IA qui s'appuient sur la recherche pour récupérer des informations.

"Sans index de recherche souverain, l'Europe ne contrôle pas la porte d'entrée de sa propre économie numérique", indique Wolfgang Oels, directeur d'EUSP et COO d'Ecosia.

EUSP développe actuellement un tel index pour la France et l'Allemagne, avec une offre d'extension aux autres membres de l'UE. L'organisation avance que ces infrastructures devraient être considérées comme des services publics stratégiques, au même titre que les réseaux d'énergie ou les télécommunications.