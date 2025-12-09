Ecosia lance sa version écologique d'AI Overviews, pour des recherches intelligentes

Ecosia enrichit son moteur de recherche avec deux fonctionnalités d’intelligence artificielle. Le service conserve son modèle à but non lucratif et continue de financer des projets climatiques grâce aux revenus générés par les requêtes. Ces nouveautés visent à limiter l'impact énergétique du moteur.
Depuis début décembre, ces nouveautés sont disponibles pour les utilisateurs et s’appuient sur un index de recherche européen développé avec Qwant. Elles viennent compléter la promesse d’un moteur alimenté par des énergies renouvelables et conçu pour rester positif pour le climat.
Des résumés IA et un mode chat, avec un index européen
La première brique se nomme AI Overviews. Ecosia a donc repris le wording de Google pour une fonctionnalité similaire. Lorsqu’un internaute lance une requête, Ecosia peut afficher en haut de la page un encadré qui synthétise la réponse avec un texte généré par IA. L’objectif est d’éviter de multiplier les clics en proposant une vue d’ensemble, tout en ajoutant en dessous des liens vers les sources utilisées pour ce résumé. Ceux qui préfèrent une page de résultats classique peuvent désactiver cette option dans les réglages.
Cette fonctionnalité repose sur European Search Perspective (EUSP), le nouvel index de recherche qu’Ecosia développé avec Qwant. Concrètement, au lieu de dépendre d’un index fourni par un acteur tiers (comme Bing), la coentreprise alimente sa propre base de pages web, hébergée en Europe. Cela donne à Ecosia davantage de contrôle sur la manière dont l’IA est entraînée et utilisée, avec un cadrage assumé sur des critères éthiques et environnementaux.
En parallèle, Ecosia lance AI Search, qui prend la forme d’un mode conversationnel dans lequel l’utilisateur pose ses questions comme dans une messagerie instantanée.
L’outil peut, par exemple, proposer des itinéraires privilégiant des transports moins carbonés, des idées de recettes à faible impact ou des recommandations de consommation plus sobres, en s’appuyant sur des études environnementales récentes.
Une IA pensée pour consommer moins d’énergie
Sur la partie technique, Ecosia dit avoir fait le choix de modèles plus compacts, en renonçant à certaines fonctions comme la génération de vidéos ou les recherches profondes très gourmandes en calcul. Pour suivre de près cette consommation, l’entreprise s’appuie sur des outils tiers comme EcoLogits et l’AI Energy Score de Hugging Face, lesquels estiment l’énergie nécessaire au fonctionnement des modèles d’IA.
Le moteur affirme rester "énergétiquement positif" : il finance des parcs solaires et éoliens qui produisent plus d’électricité renouvelable que ce que consomment ses services. Un nouvel investissement de 2 millions d’euros a récemment été réalisé pour agrandir un parc solaire en Allemagne et augmenter cette capacité.
Rappelons que Ecosia est détenue par une fondation qui interdit sa vente et empêche la distribution de bénéfices à des actionnaires ou au fondateur. Les revenus financent des projets climatiques, comme la restauration de forêts ou le soutien à des communautés locales dans plusieurs dizaines de pays. Selon la société, plus de 240 millions d’arbres ont déjà été plantés grâce à ce modèle.
- Approche écologique
- Résultats riches proposés par Bing
- Anonymisation des requêtes après une semaine