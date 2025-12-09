Ecosia lance sa version écologique d'AI Overviews, pour des recherches intelligentes

La première brique se nomme AI Overviews. Ecosia a donc repris le wording de Google pour une fonctionnalité similaire. Lorsqu’un internaute lance une requête, Ecosia peut afficher en haut de la page un encadré qui synthétise la réponse avec un texte généré par IA. L’objectif est d’éviter de multiplier les clics en proposant une vue d’ensemble, tout en ajoutant en dessous des liens vers les sources utilisées pour ce résumé. Ceux qui préfèrent une page de résultats classique peuvent désactiver cette option dans les réglages.​

Cette fonctionnalité repose sur European Search Perspective (EUSP), le nouvel index de recherche qu’Ecosia développé avec Qwant. Concrètement, au lieu de dépendre d’un index fourni par un acteur tiers (comme Bing), la coentreprise alimente sa propre base de pages web, hébergée en Europe. Cela donne à Ecosia davantage de contrôle sur la manière dont l’IA est entraînée et utilisée, avec un cadrage assumé sur des critères éthiques et environnementaux.​