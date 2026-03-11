Le nouveau fleuron de Samsung enregistre des chiffres de précommandes inédits pour le constructeur, porté en grande partie par le modèle Ultra.
Samsung a fait un carton sur les précommandes du Galaxy S26. Commercialisé à partir de ce 11 mars, le constructeur a battu des records encore jamais atteints avec son smartphone haut de gamme. Le géant coréen a communiqué quelques chiffres assez impressionnants.
Des chiffres en hausse sur tous les marchés
Selon Samsung, la gamme Galaxy S26 a reçu 25% de précommandes de plus que la série Galaxy S25 l'année précédente sur le marché américain, tous canaux de distribution confondus. Les opérateurs télécoms aux États-Unis rapportent quant à eux une hausse encore plus prononcée, avec une augmentation de 70 % des précommandes par rapport au S25. Du côté des distributeurs, Best Buy fait état d'un doublement des précommandes en comparaison avec les précédents lancements de la gamme Galaxy.
À l'échelle mondiale, les chiffres de précommandes dépassent ceux des précédents modèles haut de gamme de Samsung, avec une progression à deux chiffres, sans que le constructeur ne précise davantage.
Le Galaxy S26 Ultra rafle la mise
Un élément notable ressort de ces données : le Galaxy S26 Ultra représente à lui seul 80 % des précommandes aux États-Unis et environ 70 % à l'échelle mondiale. Cette domination du modèle le plus onéreux de la gamme, commercialisé au prix de 1 300 euros, s'explique en partie par la stratégie de Samsung, qui réserve plusieurs de ses fonctionnalités les plus avancées à la version Ultra. Parmi les exclusivités de ce modèle figure notamment l'écran "Privacy Display", présenté comme la principale nouveauté technique de cette génération.
Les modèles standard et Plus du Galaxy S26 semblent donc attirer une part nettement moins importante de la clientèle, malgré des tarifs plus accessibles.
Un succès net malgré un contexte difficile
Le succès pour Samsung est sans appel. Cependant, le contexte n'est pas vraiment optimal. Entre les offres de précommandes moins attractives qu'auparavant et les crises en cours sur le marché de la RAM, Samsung n'a pas pu proposer certaines offres habituelles.
D'autre part, le contexte économique global reste marqué par des incertitudes, ce qui aurait pu peser sur les décisions d'achat pour un appareil à ce niveau de prix.
Enfin, force est de constater que le Galaxy S26 n'apporte que des améliorations modestes par rapport à son prédécesseur. En effet, il ne propose pas de rupture technologique majeure, à l'exception de l'écran Privacy Display réservé au modèle Ultra.