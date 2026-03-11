D'autre part, le contexte économique global reste marqué par des incertitudes, ce qui aurait pu peser sur les décisions d'achat pour un appareil à ce niveau de prix.

Enfin, force est de constater que le Galaxy S26 n'apporte que des améliorations modestes par rapport à son prédécesseur. En effet, il ne propose pas de rupture technologique majeure, à l'exception de l'écran Privacy Display réservé au modèle Ultra.