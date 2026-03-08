Qualifier tout ça d'« orientation sexuelle » est le point qui accroche. 60 % des sondés disent que l'IA les a aidés à découvrir des attirances insoupçonnées. Ce n'est pas nécessairement l'IA qu'ils désirent, comme l'a fait le héros de « Her », Theodore, avec son IA Samantha — c'est ce que l'IA leur a permis de voir en eux. La distinction est de taille.

Il faut aussi noter que le sondage est signé Joi AI, une entreprise dont le modèle économique repose précisément sur ces usages. Les 2 500 participants sont tous des utilisateurs actifs d'outils IA et non un échantillon représentatif de la population générale. Les chiffres sont réels, mais leur portée est à calibrer.

Pourtant, 28 % des répondants disent trouver l'interaction avec une IA excitante précisément parce qu'elle leur donne l'impression d'être dans un film de science-fiction. Et 49 % envisageraient une relation sexuelle physique avec une IA si la technologie le permettait. Après tout, certains ont déjà passé un cap, en trompant sur le papier leur conjoint légitime avec… ChatGPT.

On se retrouve donc à mi-chemin entre un fantasme technologique et la vraie évolution des pratiques intimes? Si la frontière est pour l'instant floue, va-t-elle le rester encore longtemps ?