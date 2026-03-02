Le OnePlus 15T se dévoile petit à petit, si bien que le fabricant lui-même a annoncé certains détails de son prochain appareil. Processeur, puissance de charge, appareil photo, OnePlus nous en dit un (petit) peu plus.
OnePlus a récemment communiqué plusieurs détails à propos de son prochain smartphone, le OnePlus 15T. Ce modèle, qui se positionne sur le segment des appareils, voit une partie de sa fiche technique confirmée, tandis que des fuites sur les réseaux sociaux complètent le portrait robot de l'appareil.
Les caractéristiques confirmées
Sur le plan technique, OnePlus a validé l'intégration du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. L'appareil sera doté d'un écran de 6,32 pouces, confirmant son orientation vers un format plus compact que les standards actuels du marché. En matière de gestion de l'énergie, le fabricant annonce une compatibilité avec la charge rapide filaire, à une puissance de 100W.
- Nouveau design réussi
- Une puce surpuissante au service d'un smartphone ultrafluide
- Une autonomie époustouflante
Le volet photographique s'appuiera sur un téléobjectif périscopique utilisant la technologie LUMO. OnePlus indique avoir travaillé sur l'optimisation thermique et l'autonomie de la batterie sans pour autant augmenter l'encombrement physique du châssis par rapport aux générations précédentes.
Les autres caractéristiques espérées
Parallèlement aux annonces officielles, une image relayée sur le réseau social Weibo présente ce qui pourrait être le design arrière du téléphone. Le visuel montre un module photographique de dimensions importantes, incluant une découpe en forme de pilule pour les capteurs.
D’autres sources techniques non officielles font état de la présence de deux capteurs de 50 mégapixels (principal et téléobjectif). Des rumeurs mentionnent également une batterie d'une capacité de 7 500 mAh ainsi qu'une certification IP69 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Ces dernières données restent toutefois à confirmer par la marque.
Quand sera lancé le OnePlus 15T ?
Bien que la date précise de présentation n'ait pas été communiquée, le lancement est attendu dans un futur proche, potentiellement au cours des prochaines semaines.
Le smartphone pourrait bien ne pas être disponible sur tous les marchés, et se cantonner à quelques pays seulement. Son prédécesseur, le OnePlus 13T avait été lancé en France, on peut donc naturellement attendre le OnePlus 15T en Europe.