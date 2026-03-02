Microsoft corrige enfin l'un des défauts les plus agaçants de son partage audio sans fil. Bonne nouvelle pour les utilisateurs, mauvaise pour ceux qui n'ont pas le bon PC.
L'automne dernier, Microsoft lançait le partage audio sur Windows 11 : une fonction calquée sur ce qu'Apple propose depuis des années sur iOS. Le principe est simple : diffuser un même flux sonore vers deux casques sans fil en simultané. Sauf que l'implémentation initiale souffrait de lacunes embarrassantes. Comme le rapporte Neowin, la dernière mise à jour Insider vient corriger plusieurs irritants majeurs.
Ce que change concrètement la mise à jour audio de Windows 11
Les builds 26300.7939 (canal Dev) et 26220.7934 (canal Beta), publiées il y a quelques jours, apportent une correction que tout le monde attendait. Jusqu'ici, lorsque deux casques étaient connectés en partage audio, Windows 11 ne proposait qu'un seul curseur de volume pour les deux appareils. Autrement dit, monter le son pour l'un, c'était le monter pour l'autre. Un choix de conception difficilement défendable.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Désormais, chaque appareil dispose de son propre curseur, accessible depuis le centre de contrôle via la section « Audio partagé (Aperçu) ». Chaque auditeur peut donc ajuster le niveau sonore à sa convenance, sans affecter l'autre. C'est basique et ça existait déjà dans la fonction que Microsoft copiait d'iOS, mais c'est nouveau sous Windows.
Microsoft en profite aussi pour élargir la liste du matériel pris en charge. Les Samsung Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, les Sony WF-1000XM6 et le casque sans fil Xbox rejoignent les appareils compatibles. La liste restait jusqu'ici très restreinte, ce qui limitait fortement l'utilité de la fonction.
En parallèle, Microsoft a aussi ajouté la prise en charge native du MIDI 2.0, un ajout discret mais bienvenu pour les créateurs musicaux sous Windows.
Pourquoi Microsoft réserve ses meilleures fonctions audio à une poignée de PC
Voilà le point qui fâche. Le partage audio reste une exclusivité des PC Copilot+, ces machines équipées de puces à unité de traitement neuronal (NPU). Les utilisateurs de PC « classiques », même récents et puissants, en sont toujours exclus.
Or, rien dans la gestion de deux flux Bluetooth ne justifie techniquement l'exigence d'un NPU. Le partage audio existait déjà sur des iPhone vieux de 10 ans ans. La restriction ressemble donc moins à une contrainte matérielle qu'à un levier commercial. Microsoft pousse l'adoption de sa gamme Copilot+, et le son devient un argument de vente supplémentaire.
La gestion audio sous Windows 11 reste un chantier permanent, au point que des outils tiers comme Windhawk viennent combler des lacunes que Microsoft ignore depuis des années. Et ce n'est pas un hasard si Redmond a lancé début 2026 ce qui ressemble à une opération de la dernière chance sur la qualité de Windows 11.
Reste que les améliorations sont réelles, et que le déploiement progresse. Mais offrir du confort audio en 2026 tout en le réservant à une fraction du parc installé, c'est une drôle de manière de convaincre.