Désormais, chaque appareil dispose de son propre curseur, accessible depuis le centre de contrôle via la section « Audio partagé (Aperçu) ». Chaque auditeur peut donc ajuster le niveau sonore à sa convenance, sans affecter l'autre. C'est basique et ça existait déjà dans la fonction que Microsoft copiait d'iOS, mais c'est nouveau sous Windows.

Microsoft en profite aussi pour élargir la liste du matériel pris en charge. Les Samsung Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, les Sony WF-1000XM6 et le casque sans fil Xbox rejoignent les appareils compatibles. La liste restait jusqu'ici très restreinte, ce qui limitait fortement l'utilité de la fonction.

En parallèle, Microsoft a aussi ajouté la prise en charge native du MIDI 2.0, un ajout discret mais bienvenu pour les créateurs musicaux sous Windows.