La fonctionnalité reste pour l'instant confinée aux canaux Dev et Beta du programme Insider. Surtout, elle ne fonctionne actuellement qu'avec les PC Copilot+ dotés de processeurs Qualcomm Snapdragon. Microsoft travaille cependant à élargir la liste des appareils compatibles. Les premiers modèles concernés sont les versions grand public et professionnelles du Surface Laptop 7 et du Surface Pro 11 équipés de puces Snapdragon.

D'après les informations rapportées par Neowin, le géant de Redmond prévoit d'étendre prochainement le support aux Samsung Galaxy Book5 Pro, 360, 360 Pro et Book4 Edge, intégrant des processeurs Intel Core Ultra 200 ou Snapdragon X. Les Surface Laptop 13 pouces et Surface Pro 12 pouces d'entrée de gamme avec Snapdragon seront également inclus. Selon Microsoft, davantage d'appareils « pourraient être pris en charge une fois disponibles pour le grand public ». L'activation nécessite d'abord une mise à jour de pilote, après quoi une vignette Partage audio apparaîtra dans les Paramètres rapides.