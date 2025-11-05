Microsoft déploie une nouvelle option audio sans fil qui permet de diffuser le même son sur deux casques ou appareils compatibles. Avec cette nouveauté, Windows 11 vole une fonction audio d’iOS, longtemps réservée aux utilisateurs de produits Apple.
Le partage audio Bluetooth fait son apparition sur Windows 11 avec la build 26220.7051. Les utilisateurs peuvent désormais envoyer un seul flux audio vers deux casques, enceintes, aides auditives ou autres périphériques sans fil simultanément. Cette fonction, déjà présente depuis plusieurs années sur les smartphones et tablettes Apple, débarque enfin sur le système d'exploitation de Microsoft.
Un partage audio inspiré d’iOS arrive sur Windows, mais reste limité aux PC Copilot+ Snapdragon
La fonctionnalité reste pour l'instant confinée aux canaux Dev et Beta du programme Insider. Surtout, elle ne fonctionne actuellement qu'avec les PC Copilot+ dotés de processeurs Qualcomm Snapdragon. Microsoft travaille cependant à élargir la liste des appareils compatibles. Les premiers modèles concernés sont les versions grand public et professionnelles du Surface Laptop 7 et du Surface Pro 11 équipés de puces Snapdragon.
D'après les informations rapportées par Neowin, le géant de Redmond prévoit d'étendre prochainement le support aux Samsung Galaxy Book5 Pro, 360, 360 Pro et Book4 Edge, intégrant des processeurs Intel Core Ultra 200 ou Snapdragon X. Les Surface Laptop 13 pouces et Surface Pro 12 pouces d'entrée de gamme avec Snapdragon seront également inclus. Selon Microsoft, davantage d'appareils « pourraient être pris en charge une fois disponibles pour le grand public ». L'activation nécessite d'abord une mise à jour de pilote, après quoi une vignette Partage audio apparaîtra dans les Paramètres rapides.
Quels casques fonctionnent avec le partage audio de Windows 11 ?
Microsoft indique que le partage audio Windows 11 fonctionne avec une large gamme d'accessoires supportant le Bluetooth LE Audio. La liste comprend notamment les Samsung Galaxy Buds2 Pro, Buds3 et Buds3 Pro, les Sony WH-1000XM6, ainsi que diverses aides auditives ReSound et Beltone compatibles Bluetooth LE Audio. Pour utiliser la fonction, il suffit d'associer deux casques, de cliquer sur la vignette Partage audio dans les Paramètres rapides, de sélectionner les écouteurs souhaités et d'appuyer enfin sur Partager.
Si pour l'heure la disponibilité reste limitée aux PC Copilot+ Snapdragon dans les canaux Insider, Microsoft promet un déploiement progressif vers d'autres configurations matérielles avant une généralisation au grand public.
