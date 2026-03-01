Dans un communiqué, l’auditeur général de l’Autorité belge de la concurrence évoque de « sérieux indices » laissant penser que certaines pratiques pourraient enfreindre les règles antitrust. Les investigations devront établir si le groupe américain a abusé de sa position dominante ou exploité de manière injustifiée une situation de dépendance économique.

Le modèle de commercialisation des annonces en ligne est au cœur des vérifications. Les autorités examinent la manière dont les espaces publicitaires sont vendus et les conditions tarifaires appliquées aux annonceurs. Selon le régulateur, la structure même du marché mérite une attention particulière.

Google occupe en effet plusieurs rôles dans la chaîne publicitaire : la société agit simultanément comme plateforme de vente d'espaces et comme fournisseur de services destinés aux annonceurs. Cette présence à différents niveaux d’un système d’intermédiaires reliant annonceurs et éditeurs place l’entreprise dans une position centrale. L’enquête devra déterminer si cette configuration débouche sur une domination déloyale vis-à-vis de concurrents ou partenaires.