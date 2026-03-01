Le gendarme belge de la concurrence a décidé d’ouvrir une enquête visant le géant américain de la publicité numérique, Google. La procédure lancée vendredi porte sur des pratiques que l’autorité estime susceptibles d’enfreindre les règles du marché.
L’Autorité belge de la concurrence a annoncé vendredi dernier l’ouverture d’une enquête formelle visant Google et ses pratiques tarifaires dans la publicité en ligne. Le régulateur affirme disposer d'éléments laissant envisager un abus de position dominante ou une exploitation abusive d’une dépendance économique, après des plaintes déposées par plusieurs acteurs du marché.
Des indices sérieux d’atteinte aux règles de concurrence
Dans un communiqué, l’auditeur général de l’Autorité belge de la concurrence évoque de « sérieux indices » laissant penser que certaines pratiques pourraient enfreindre les règles antitrust. Les investigations devront établir si le groupe américain a abusé de sa position dominante ou exploité de manière injustifiée une situation de dépendance économique.
Le modèle de commercialisation des annonces en ligne est au cœur des vérifications. Les autorités examinent la manière dont les espaces publicitaires sont vendus et les conditions tarifaires appliquées aux annonceurs. Selon le régulateur, la structure même du marché mérite une attention particulière.
Google occupe en effet plusieurs rôles dans la chaîne publicitaire : la société agit simultanément comme plateforme de vente d'espaces et comme fournisseur de services destinés aux annonceurs. Cette présence à différents niveaux d’un système d’intermédiaires reliant annonceurs et éditeurs place l’entreprise dans une position centrale. L’enquête devra déterminer si cette configuration débouche sur une domination déloyale vis-à-vis de concurrents ou partenaires.
Google déjà visé par d’autres procédures en Europe
Le groupe est déjà la cible de plusieurs enquêtes de la part de l’Union européenne et a écopé ces dernières années de sanctions financières se chiffrant en milliards d’euros pour des infractions au droit de la concurrence.
Début du mois, Google indiquait dans une lettre adressée à des annonceurs qu’il risquait également une nouvelle investigation de la Commission européenne. Les autorités européennes s’interrogent notamment sur la possibilité que certaines pratiques contribuent à faire grimper les prix de la publicité en ligne.
L’entreprise, qui domine un marché mondial pesant plusieurs milliards de dollars, défend son modèle. Elle affirme que les annonces diffusées via son moteur de recherche permettent aux petites entreprises de rivaliser avec les grandes marques et participent au maintien d’un web accessible à tous.
L’enquête belge devra désormais établir si les pratiques tarifaires de Google contreviennent aux règles de concurrence. À ce stade, aucune décision n’a été prise et la procédure suit son cours.