Sur le papier, le système promet une restitution plus fidèle des détails de la peau, un meilleur équilibre entre le sujet et l'arrière-plan, ainsi qu'un rendu du bokeh s'appuyant sur une fusion optique de la profondeur de champ. Realme met également en avant un travail sur la reconstruction des zones de lumière et d'ombre, censé apporter davantage de relief aux portraits, que ce soit en extérieur sous lumière naturelle ou dans des environnements à éclairage artificiel.