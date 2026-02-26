Le fabricant chinois prépare le lancement de sa nouvelle gamme, qui mise sur un système d'imagerie développé avec TÜV Rheinland et un design signé Naoto Fukasawa.
Realme a annoncé l'arrivée en Europe de son nouveau smartphone, le Realme 16 Pro pour le mois de mars. Ce smartphone, axé sur le segment du milieu de gamme, prévoit deux innovations majeures. Un appareil photo repensé, et un design pensé par le designer japonais Naoto Fukasawa.
Un appareil photo repensé
La principale nouveauté technique réside dans le système LumaColor IMAGE, que Realme présente comme son architecture d'imagerie propriétaire. Comme Huawei a créé son système XMAGE, Realme invente le sien, mais avec un partenariat notable. Le principe revendiqué : traiter simultanément la lumière et la couleur au sein d'un même processus, là où la plupart des traitements logiciels conventionnels gèrent ces deux paramètres de manière séparée.
Cette approche vise à limiter les problèmes récurrents en photographie sur smartphone, notamment la surexposition et les dérives chromatiques, particulièrement visibles sur les tons de peau.
Sur le papier, le système promet une restitution plus fidèle des détails de la peau, un meilleur équilibre entre le sujet et l'arrière-plan, ainsi qu'un rendu du bokeh s'appuyant sur une fusion optique de la profondeur de champ. Realme met également en avant un travail sur la reconstruction des zones de lumière et d'ombre, censé apporter davantage de relief aux portraits, que ce soit en extérieur sous lumière naturelle ou dans des environnements à éclairage artificiel.
Un partenariat avec TÜV Rheinland
Pour étayer ces promesses, Realme indique avoir mis en place un laboratoire dédié, le LumaColor IMAGE LAB, en partenariat avec TÜV Rheinland. Cet espace reproduit des conditions d'éclairage courantes, lumière chaude de café / restaurant, ambiance tamisée, éclairages urbains mixtes, afin de calibrer et de tester le système dans des situations proches de l'usage réel.
L'objectif affiché est d'assurer une cohérence dans le rendu des couleurs, quel que soit l'environnement de prise de vue. Les résultats concrets de cette collaboration devront toutefois être évalués lors de tests indépendants, une fois les appareils disponibles.
Quelles caractéristiques pour le Realme 16 Pro ?
Si l'orientation générale est posée, plusieurs éléments restent toutefois à préciser. C'est le cas concernant le SoC, la capacité de la batterie, ou les détails de l'écran. La configuration exacte des capteurs photo n'est également pas indiquée à ce jour par le fabricant.
De même, les tarifs et les configurations ainsi que les couleurs disponibles ne sont pas encore officialisés. Realme indique que toutes ces informations seront dévoilées "prochainement", sans pour autant donner plus de détails. Le smartphone sera lancé courant mars, la date sera communiquée ultérieurement.