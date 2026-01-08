Realme était partie d'Oppo à la fin de la dernière décennie. Et si l'on en croit les informations du rapport publié par Lei Feng Network, et dont Gizmochina se fait l'écho, Realme revient dans sa première maison, en réintégrant Oppo en tant que sous-marque officielle du constructeur.

Dans la nouvelle structure décidée, Oppo sera la marque mère du groupe, et comptera Realme ainsi que OnePlus comme sous-marques officielles. Le fondateur de Realme, Sky Li, va, dans ce nouvel organigramme, prendre en charge les opérations de l'ensemble de la sous-marque. « Le positionnement haut de gamme de Realme reste inchangé et les plans de lancement de nouveaux produits ne sont pas affectés » a indiqué de son côté le leaker chinois, Digital Chat Station.