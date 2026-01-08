La marque chinoise Realme s'intègre dans un constructeur plus important. Son nom ? Un petit indice, il possède quatre lettres.
Realme, c'est une marque qui est née au début des années 2010 à Shenzhen (Chine), d'abord comme une sous-marque du groupe Oppo. Elle ne prend finalement son indépendance qu'en 2018, avec Sky Li, l'ancien vice-président d'Oppo, à sa tête. Une aventure qui aura duré moins de 10 ans, Realme perdant finalement son indépendance !
Realme tombe sous la coupe d'Oppo
Realme était partie d'Oppo à la fin de la dernière décennie. Et si l'on en croit les informations du rapport publié par Lei Feng Network, et dont Gizmochina se fait l'écho, Realme revient dans sa première maison, en réintégrant Oppo en tant que sous-marque officielle du constructeur.
Dans la nouvelle structure décidée, Oppo sera la marque mère du groupe, et comptera Realme ainsi que OnePlus comme sous-marques officielles. Le fondateur de Realme, Sky Li, va, dans ce nouvel organigramme, prendre en charge les opérations de l'ensemble de la sous-marque. « Le positionnement haut de gamme de Realme reste inchangé et les plans de lancement de nouveaux produits ne sont pas affectés » a indiqué de son côté le leaker chinois, Digital Chat Station.
Une réorganisation qui devrait apporter une meilleure efficacité
Avec ce remaniement, Oppo espère se doter d'une structure de fonctionnment beaucoup plus claire. Realme va ainsi être intégré complètement au service après-vente d'Oppo, ce qui permettrait d'assurer une meilleure couverture et une meilleure cohérence du service.
Le public ne devrait ressentir aucun changement avec la fin de l'indépendance de Realme. Le futur Realme Neo 8 va ainsi bien être officiellement présenté du côté de la Chine durant ce mois de janvier, comme c'était attendu précédemment. D'après les rumeurs qui ont fuité, ce dernier devrait notamment être équipé d'une batterie de 8 000 mAh, de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 et d'un écran AMOLED de 6,78 pouces.