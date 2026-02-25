Baptisée Microsoft Vulnerable Driver Blocklist, cette liste de blocage est intégrée à Windows, activée par défaut sur Windows 11 depuis l’édition 22H2, et appliquée sur Windows 10 dans certains contextes de sécurité (intégrité de la mémoire HVCI, Smart App Control ou mode S). Elle s’inscrit plus généralement dans les protections de l’OS liées à l’isolation du noyau, que Microsoft présente dans les options de sécurité dites Core Isolation, lesquelles s’appuient sur la virtualisation pour isoler en mémoire certaines fonctions sensibles et limiter l’impact d’un code malveillant exécuté avec des privilèges élevés.

Concrètement, Microsoft tient à jour un ensemble de règles de blocage visant des pilotes (et, dans certains cas, des certificats ou signatures associées) identifiés comme vulnérables ou déjà exploités dans des attaques. À chaque tentative de chargement d’un pilote par Windows, par exemple au démarrage de l’OS ou lors de l’installation d’un nouveau périphérique, le système vérifie s’il figure dans cette liste. Le cas échéant, son chargement est bloqué avant qu’il ne puisse s’exécuter.

Cet inventaire évolue en continu, alimenté en coopération avec les fabricants de matériel et les OEM, ce qui permet à Microsoft de travailler main dans la main avec les fournisseurs pour corriger au plus vite les pilotes concernés en cas de faille avérée. Quoi qu’il en soit, si le niveau de menace est jugé élevé et que le blocage du pilote ne risque pas d’entraîner de dysfonctionnements majeurs pour les utilisateurs et utilisatrices, la version vulnérable peut être ajoutée à la blocklist, décision qui relève en dernier ressort de Redmond.