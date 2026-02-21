Histoire d'en remettre une couche sur l'excellence côté fabrication, Razer ajoute que les « éléments extérieurs clés profitent d’une finition PVD, un traitement haut de gamme couramment utilisé dans des secteurs comme la joaillerie de luxe » et indique que « les surfaces bénéficiant du revêtement en PVD sont ensuite polies à la main, révélant un éclat miroitant et des reflets subtils »… Pfiou, rien que ça !

Sur un plan plus strictement technique, Razer avance des éléments importants, mais plus classiques comme la technologie HyperPolling à 8 000 Hz ou le mode Rapid Trigger. Rien de plus que ce que l'on trouve sur le dernier Huntsman V3 Pro par exemple. On parle aussi de keycaps en PBT double shot, d'un bundle complet avec, notamment, des touches en plus pour davantage de personnalisation.

Cela ne fera pas que des heureux, mais le logiciel Synapse est à nouveau de la partie alors que le Huntsman Signature doit donc être commercialisé à partir de demain 22 février à 17h, heure de Paris. Sans surprise, c'est sur la boutique en ligne de la marque que cela se passe… ou sur un des rares Razer Store.