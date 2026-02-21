Parce que vous trouvez vraiment que 499,99 euros, c'est un investissement trop important pour un simple clavier ? Oui, mais ce n'est pas un « simple clavier »… c'est un Razer 🤣
Il y a quelques semaines, Razer avait défrayé la chronique en commercialisant une souris « exceptionnelle » pour célébrer les 20 ans de la gamme Boomslang. Modèle résolument haut de gamme, la Boomslang 20th Anniversary Edition ne serait tirée qu'à 1337 exemplaires pour un prix… de 1337 euros !
Une « création d'exception »
Aujourd'hui, on pourrait presque dire que Razer récidive. En effet, il s'agit une fois encore de célébrer un modèle emblématique de la marque et, une fois encore, il s'agit de limiter le tirage à 1337 exemplaires.
Peut-être n'être-vous pas familiers des codes du Net et vous vous demandez alors certainement pour un tirage aussi précis ? Le nombre 1337 vient de l'anglais leet, un raccourcis du mot élite utilisée par certaines communautés en ligne il y a… pfiou, il y a une paie ! Razer utilise donc le tirage de ses deux produits afin de faire comprendre combien ils sont exceptionnels.
Razer présente donc son Huntsman Signature et n'hésite pas à parler d'une « ode à la précision » avant d'ajouter, toujours en faisant usage d'un langage à peine excessif, qu'il s'agit d'une « création d'exception ». En même temps, s'il n'est pas aussi cher que la Boomslang 20th Anniversary Edition, on parle d'un clavier qui est tout de même facturé 499,99 euros : il a intérêt à être bon.
Nous n'avons pas pu ne serait-ce qu'approcher la bête, mais reconnaissons qu'au moins sur la fiche technique, ce Huntsman Signature semble effectivement cocher de très nombreuses cases.
« Un éclat miroitant et des reflets subtils »
En premier lieu, signe de la confiance que la marque place dans son produit, le Huntsman Signature est garanti cinq ans par Razer, un chiffre qui fait plus que doubler la garantie traditionnelle sur les claviers.
Razer avance également l'utilisation d'aluminium « à tous les étages » alors que le plastique semble proscrit. Un matériau qui doit permettre au Huntsman Signature de limiter les nuisances sonores lors de l'utilisation d'autant que Razer annonce la mise en place de « couches de mousses ajustées et de matériaux insonorisants » avant de parler d'une « structure interne soigneusement stratifiée ».
Bien sûr, il faudrait pouvoir juger sur pièces, mais compte tenu des progrès de Razer en la matière sur ses derniers modèles, on doit pouvoir lui faire confiance. Il est aussi précisé que les switchs ont été retenus pour « garantir une signature sonore harmonieuse sur l’ensemble du clavier ». En l'espèce, il s'agit de switchs dits « optiques analogiques », la deuxième génération signée Razer.
Histoire d'en remettre une couche sur l'excellence côté fabrication, Razer ajoute que les « éléments extérieurs clés profitent d’une finition PVD, un traitement haut de gamme couramment utilisé dans des secteurs comme la joaillerie de luxe » et indique que « les surfaces bénéficiant du revêtement en PVD sont ensuite polies à la main, révélant un éclat miroitant et des reflets subtils »… Pfiou, rien que ça !
Sur un plan plus strictement technique, Razer avance des éléments importants, mais plus classiques comme la technologie HyperPolling à 8 000 Hz ou le mode Rapid Trigger. Rien de plus que ce que l'on trouve sur le dernier Huntsman V3 Pro par exemple. On parle aussi de keycaps en PBT double shot, d'un bundle complet avec, notamment, des touches en plus pour davantage de personnalisation.
Cela ne fera pas que des heureux, mais le logiciel Synapse est à nouveau de la partie alors que le Huntsman Signature doit donc être commercialisé à partir de demain 22 février à 17h, heure de Paris. Sans surprise, c'est sur la boutique en ligne de la marque que cela se passe… ou sur un des rares Razer Store.