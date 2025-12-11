On ne l'attendait pas, Razer fait revivre sa mythique souris gamer Boomslang, 20 ans après. En édition ultra limitée et avec un look premium, cette nouvelle souris gamer va attirer la convoitise des gamers, qui devront se l'arracher rapidement.
C’est une véritable légende qui sort de sa tombe. Alors que le marché des périphériques est saturé de modèles ultralégers, Razer prend tout le monde à contre-pied en relançant la Boomslang, celle par qui tout a commencé en 1999. Plus qu'un simple objet de collection, cette réédition pour le 20ème anniversaire de la marque marie un design iconique aux technologies les plus pointues de 2025.
Un morceau d'histoire en édition très limitée
Pour comprendre l'importance de cette annonce, il faut remonter le temps. Avant la Boomslang, la notion de "souris gaming" n'existait tout simplement pas. On jouait avec la souris fournie avec son PC. Lancée initialement sous l'égide de Kärna en 1999, puis reprise lors de la refondation de Razer en 2005, cette souris au design large et plat a défini les standards de l'industrie.
Pour célébrer ses 20 ans d'existence en tant qu'entité moderne, Razer ne fait pas les choses à moitié. Avec sa nouvelle souris gamer, la marque propose une édition 20ème anniversaire qui s'annonce déjà comme le Graal des collectionneurs. Le clin d'œil aux gamers de la première heure est total : seulement 1337 unités seront produites (une référence au langage "Leet Speak" des années 2000). Chaque exemplaire sera numéroté, transformant le périphérique en une pièce de musée potentielle avant même sa sortie.
Une souris sous stéroïdes
Ne vous y trompez pas : si le châssis conserve son design ambidextre légendaire, l'intérieur n'a plus rien à voir avec le modèle à boule de l'époque. Razer a vidé les entrailles de l'ancêtre pour y injecter ses meilleures technologies actuelles.
Fini le câble encombrant, la nouvelle Boomslang passe au sans-fil et s'accompagne d'un dock de chargement translucide assorti, le Mouse Dock Pro. La précision fait un bond quantique : alors que l'originale plafonnait à 2000 DPI (ce qui était énorme à l'époque), cette version 2025 grimpe à 45 000 DPI, soit plus que la Basilisk V3 Pro.
Plus impressionnant encore pour les joueurs compétitifs, elle intègre un taux de rafraîchissement (polling rate) de 8000 Hz. Concrètement, cela signifie que la souris envoie sa position à l'ordinateur 8000 fois par seconde, garantissant une latence quasi nulle.
Un design haut de gamme
Razer a également soigné les finitions pour justifier le côté "collector". On note l'ajout surprenant de boutons et d'un dos en cuir PU, ainsi que l'incontournable éclairage Razer Chroma pour moderniser l'esthétique.
Si le prix n'a pas encore été communiqué, on peut s'attendre à une facture salée au vu des caractéristiques et de la rareté du produit. Pour espérer mettre la main sur l'un des 1337 exemplaires, il est impératif de s'inscrire sur la liste d'attente du site officiel, la vente fonctionnant probablement sous forme de "drop".