Pour célébrer ses 20 ans d'existence en tant qu'entité moderne, Razer ne fait pas les choses à moitié. Avec sa nouvelle souris gamer, la marque propose une édition 20ème anniversaire qui s'annonce déjà comme le Graal des collectionneurs. Le clin d'œil aux gamers de la première heure est total : seulement 1337 unités seront produites (une référence au langage "Leet Speak" des années 2000). Chaque exemplaire sera numéroté, transformant le périphérique en une pièce de musée potentielle avant même sa sortie.