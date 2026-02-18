Les premières réponses apportées fin 2025 avaient déjà renforcé la vérification des installeurs téléchargés par WinGUp, l’utilitaire chargé d’assurer les mises à jour automatiques du logiciel. Depuis la version 8.8.9, Notepad++ refuse ainsi d’exécuter tout binaire qui ne serait pas signé avec le certificat officiel du projet, de manière à empêcher l’injection directe d’un exécutable piégé.

La version 8.9.2 introduit un second point de contrôle, cette fois en amont du téléchargement. Le fichier XML qui indique au logiciel quelle version récupérer et où la trouver est désormais signé numériquement selon le standard XMLDSig (signature numérique permettant de garantir l’intégrité et l’origine d’un document XML), puis contrôlé côté client avant toute opération. Le logiciel ne se contente donc plus de valider ce qu’il installe, il s’assure aussi que l’instruction reçue pour effectuer cette installation provient bien d’une source authentique.

En clair, grâce à cette double vérification, un acteur malveillant qui chercherait à mener une attaque similaire à celle observée en 2025 devrait à la fois compromettre la distribution des fichiers et être capable de produire des signatures cryptographiques valides. Une combinaison nettement plus difficile à mettre en œuvre.