Concrètement, un attaquant pouvait créer un fichier .md contenant des liens utilisant les protocoles file://, ms-appinstaller:// ou ms-settings://. Lorsqu'un utilisateur ouvrait ce fichier dans Notepad version 11.2510 ou antérieure et cliquait sur le lien via Ctrl+clic, le système exécutait le fichier ou le protocole visé sans afficher le moindre avertissement Windows. Cette absence de validation transformait un éditeur de texte en lanceur d'applications non vérifiées.

Le score de gravité attribué à cette faille, 8,8 sur 10 selon l'échelle CVSS, reflète son potentiel destructeur. Si la victime dispose de privilèges administrateur, l'attaquant hérite des mêmes permissions pour exécuter son code malveillant. Les chercheurs en sécurité Cristian Papa, Alasdair Gorniak et Chen ont identifié cette vulnérabilité et l'ont signalée à Microsoft.