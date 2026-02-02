Les attaquants ont exploité un accès au serveur partagé pour intercepter les requêtes envoyées vers getDownloadUrl.php, le script qui distribue les mises à jour. Ce contrôle leur permettait de rediriger de manière sélective certains utilisateurs vers des serveurs pirates distribuant des exécutables malveillants à la place des versions légitimes.

Cette redirection ciblée exploitait une faille dans le processus de mise à jour : les anciennes versions de WinGUp (le système de mise à jour du logiciel) ne vérifiaient pas suffisamment la signature numérique et le certificat des installateurs téléchargés. Les pirates pouvaient donc substituer un fichier piégé sans déclencher d'alerte.

Le développeur principal de Notepad++ affirme : "Plusieurs chercheurs en sécurité indépendants ont évalué que l'acteur de la menace est probablement un groupe parrainé par l'État chinois, ce qui expliquerait le ciblage hautement sélectif observé au cours de la campagne."

L'hébergeur a identifié deux phases dans l'attaque. Le serveur a été compromis jusqu'au 2 septembre 2025, date à laquelle a eu lieu une maintenance avec des mises à jour du noyau et du firmware. Cette opération a coupé l'accès direct des pirates. En revanche, ils avaient conservé des identifiants de services internes, ce qui leur a permis de maintenir la redirection du trafic jusqu'au 2 décembre 2025.