Et la spécialiste de poursuivre : « Ça me permet d'élargir ma propre vision, mais surtout de découvrir systématiquement des angles et des insights auxquels je n'aurais jamais pensé, réellement inspirés des produits que je vends. » Pour les agences, le gain est tout aussi spectaculaire. Destaney Wishon, CEO de BTR Media, évoque un outil qui l'aide à « créer des publicités et à déployer des campagnes pour nos clients mid-market d'une manière qui était tout simplement impossible auparavant. »