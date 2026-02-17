Amazon Ads vient de déployer en France Creative Agent, son assistant d'intelligence artificielle qui transforme la création publicitaire en conversation. Face à Nano Banana de Google, deux visions s'affrontent pour démocratiser la pub par l'IA.
Le service Amazon Ads, du géant du e-commerce, a lancé il y a quelques jours en France Creative Agent. L'assistant IA, déjà en bêta depuis la fin de l'année dernière, est désormais ouvert à tous les annonceurs français. Il permet notamment de créer, le tout sans compétences techniques, des vidéos multi-scènes, des animations, des voix off et autres. Une réponse d'Amazon à Nano Banana, le puissant modèle de génération d'images par intelligence artificielle de Google.
Creative Agent, le studio publicitaire IA d'Amazon qui tient dans une conversation
Creative Agent ne ressemble à aucun outil publicitaire classique. Intégré à Amazon Ads Creative Studio, il fonctionne comme un partenaire créatif conversationnel. Il n'y a pas de formation requise ni de frais cachés, l'annonceur discute juste avec l'IA, qui analyse ses produits grâce aux signaux retail d'Amazon (pages produit, contenus A+, avis clients) pour proposer des concepts publicitaires cohérents avec la marque.
L'assistant prend tout en charge, de A à Z. Il identifie l'audience visée, dessine les storyboards, écrit les dialogues de chaque scène, génère les images, puis assemble le tout avec animations, musique et voix off. Il permet ainsi d'obtenir des vidéos publicitaires et bannières display prêtes à diffuser sur toutes les plateformes Amazon, du site e-commerce aux services de streaming. Le tout en quelques heures au lieu de plusieurs semaines.
La technologie derrière l'outil combine plusieurs briques d'IA. Amazon Web Services gère l'infrastructure, Amazon Bedrock et Amazon Nova alimentent la génération de contenus, Claude assure la conversation naturelle. Pour Adrien Masson, directeur général d'Amazon Ads France, « avec Creative Agent, nous donnons à tous les annonceurs et agences la possibilité d'accélérer leur processus créatif avec une grande flexibilité. »
Un outil IA qui explique ses choix créatifs en temps réel
Ce qui distingue Creative Agent des générateurs d'images lambda, c'est avant tout une certaine pédagogie. À chaque étape, l'outil explique ses choix créatifs, de quoi affiner le résultat au fil de la conversation. Un exemple : un vendeur d'équipement outdoor veut promouvoir un sac à dos. Il fournit à l'IA le lien produit, les caractéristiques clés, l'audience visée et ses directives de marque.
L'assistant analyse ces données et propose plusieurs concepts avec leurs accroches, en détaillant la logique créative et le message destiné aux consommateurs. Une fois un concept validé, il génère des storyboards modifiables scène par scène. « Ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont l'outil explique sa démarche créative en temps réel », témoigne Dayexi Tomko, Brand Manager chez Nestlé Health Science, qui utilise l'outil.
Et la spécialiste de poursuivre : « Ça me permet d'élargir ma propre vision, mais surtout de découvrir systématiquement des angles et des insights auxquels je n'aurais jamais pensé, réellement inspirés des produits que je vends. » Pour les agences, le gain est tout aussi spectaculaire. Destaney Wishon, CEO de BTR Media, évoque un outil qui l'aide à « créer des publicités et à déployer des campagnes pour nos clients mid-market d'une manière qui était tout simplement impossible auparavant. »
Creative Agent vs Nano Banana : combat de poids lourds, ou malentendu ?
Peut-on comparer Creative Agent à Nano Banana ? Ce qui est certain, c'est que les deux utilisent l'IA pour créer du contenu publicitaire. Mais leur philosophie diverge radicalement. Creative Agent est un agent publicitaire complet, vertical, pensé pour produire des campagnes Amazon clé en main. Nano Banana (nom informel de « Gemini 2.5 Flash Image ») est davantage un modèle de génération d'images horizontal, utilisable dans mille contextes différents, et d'ailleurs intégré dans Chrome désormais.
Nano Banana excelle dans la création et l'édition d'images, avec du texte-vers-image, de la fusion de visuels, des retouches ciblées, une cohérence de personnages, du texte dans l'image multilingue. Sa variante Nano Banana Pro, basée sur Gemini 3 Pro, intègre même la connaissance de la recherche Google pour contextualiser les visuels. Mais il faut ensuite l'encapsuler dans une solution marketing pour qu'il devienne prêt à être diffusé. Creative Agent, lui, sort des pubs diffusables immédiatement.
Dit autrement, Creative Agent rivalise avec les studios IA intégrés de Meta (Advantage+ creative) ou les fonctionnalités créatives de Google Ads et Performance Max. Nano Banana joue plutôt dans la cour de DALL·E, Midjourney ou Stable Diffusion. Deux outils puissants, certes, et bien finis, mais deux usages distincts. Amazon Ads présentera d'ailleurs Creative Agent en détail lors d'unBoxed Paris, son événement annuel, le 18 mars 2026 au Pathé Palace.