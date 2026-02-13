Le cas argentin illustre aussi un durcissement plus large de la lutte contre l’IPTV, dans un contexte international de plus en plus tendu autour de la propriété intellectuelle. Magis TV n’est qu’un symbole : derrière, ce sont des dizaines de services, de sites et d’applications qui sont visés.



Reste une interrogation centrale, qui dépasse largement l’Amérique du Sud : la lutte contre l’IPTV pirate peut-elle être efficace sans remettre en cause certaines libertés numériques fondamentales ? À force de vouloir frapper toujours plus fort, le risque est de perdre de vue l’équilibre qui rend la lutte acceptable dans l'opinion public.