Les meilleurs cadeaux sont ceux auxquels on ne s'attend pas. Preuve en est avec cet utilisateur d'iPhone 17 Pro Max, qui a vu son téléphone perdu être remplacé très (très) avantageusement par Apple dans le cadre d'une souscription AppleCare+.
Connu pour son environnement logiciel fermé, ses politiques parfois contraignantes et ses tarifs souvent salés, Apple a récemment fait preuve d'une qualité qu'on ne lui connaissait pas nécessairement : la générosité. C'est en tout cas ce qui ressort du témoignage d'un utilisateur néerlandais d'iPhone 17 Pro Max partagé il y a quelques heures sur Reddit.
Un iPhone 17 Pro Max 256 Go perdu… et remplacé par un modèle 2 To
Sous le pseudonyme ScienceFuture2300, cet utilisateur explique avoir malencontreusement perdu son iPhone 17 Pro Max 256 Go. Un évènement bien moins malheureux que prévu au final. Couvert par la garantie AppleCare+, avec couverture en cas de perte ou vol (proposée à 299 euros ou 14,99 euros par mois dans le cas de ce produit en particulier), l'appareil a pu être remplacé par un autre modèle, doté cette fois d'une capacité de stockage 8 fois supérieure. Le tout sans aucun frais supplémentaire.
Après avoir rempli le formulaire de réclamation adéquat, l'intéressé s'est en effet vu octroyer un iPhone 17 Pro Max 2 To en guise de modèle de remplacement. Pour le dire autrement, Apple a envoyé à cet utilisateur un appareil vendu 2479 euros en France, en échange de son exemplaire égaré vendu « seulement » 1479 euros. De quoi (re)donner le sourire.
Apple grand seigneur !
Parcourir les commentaires partagés en réponse à ce témoignage nous permet de donner un peu de contexte à la décision d'Apple d'offrir à cet utilisateur un produit 1000 euros plus coûteux que celui d'origine. On peut ainsi présumer que la firme ne disposait pas, sur le moment, d'un iPhone 17 Pro Max 256 Go correspondant au coloris du modèle d'origine. Dans ce genre de situations, Apple privilégie parfois un remplacement rapide, quitte à envoyer une variante mieux équipée, plutôt que de faire attendre trop longtemps le client impacté.
Comme le souligne WCCFTech, cet élan de générosité, bien qu'assez rare chez Apple, n'est pas un cas unique. Il y a quelques mois, un autre utilisateur de Reddit avait vu la marque lui proposer un MacBook Pro M4 Max en remplacement de son « vieux » MacBook Pro Intel millésime 2018. Un sacré veinard lui aussi.