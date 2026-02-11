Sous le pseudonyme ScienceFuture2300, cet utilisateur explique avoir malencontreusement perdu son iPhone 17 Pro Max 256 Go. Un évènement bien moins malheureux que prévu au final. Couvert par la garantie AppleCare+, avec couverture en cas de perte ou vol (proposée à 299 euros ou 14,99 euros par mois dans le cas de ce produit en particulier), l'appareil a pu être remplacé par un autre modèle, doté cette fois d'une capacité de stockage 8 fois supérieure. Le tout sans aucun frais supplémentaire.

Après avoir rempli le formulaire de réclamation adéquat, l'intéressé s'est en effet vu octroyer un iPhone 17 Pro Max 2 To en guise de modèle de remplacement. Pour le dire autrement, Apple a envoyé à cet utilisateur un appareil vendu 2479 euros en France, en échange de son exemplaire égaré vendu « seulement » 1479 euros. De quoi (re)donner le sourire.