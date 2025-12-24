Avec sa puce A19 Pro, l'iPhone Air fonctionne à la perfection. Même sans chambre à vapeur pour refroidir le SoC, les performances sont très bonnes. Il n'y a rien à redire sur ce point non plus. Les options de stockage sont nombreuses, et avec la version d'entrée de gamme à 256 Go, on peut stocker pas mal de photos, vidéos et applications.