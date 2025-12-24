Finesse, légèreté, design impeccable, performances et bel écran, l'iPhone Air séduit. Cependant, derrière ce tableau flatteur, est-ce que le smartphone ultra-fin d'Apple est fait pour vous ? Pas si sûr.
J'ai acheté l'iPhone Air peu de temps après sa sortie. Entre déception et plaisir, ce dernier me laisse pantois par sa minceur et son poids-plume. De l'autre côté, le tableau n'est pas tout rose, avec quelques points noirs qui ressortent dès les premiers jours.
Il est beau, fin et léger
Avec son look hybride entre les iPhone 14 et 15, aux bordures biseautées, l'iPhone Air est joli. Son poids plume impressionne, tant que la finesse. Je ne compte plus les fois où quelqu'un prenant mon iPhone en main m'a dit "il est fin ton téléphone".
Sur ce point, c'est donc une réussite. J'avoue aussi préférer le côté unibody à celui de l'iPhone 17 Pro, avec son centre très marqué. C'est donc une totale réussite en termes de design, nonobstant le capteur photo qui dépasse de son module. Mais qui ne le fait pas en 2025 ? Ce fonctionnement est légion chez l'ensemble des constructeurs.
Performances : c'est du solide
Avec sa puce A19 Pro, l'iPhone Air fonctionne à la perfection. Même sans chambre à vapeur pour refroidir le SoC, les performances sont très bonnes. Il n'y a rien à redire sur ce point non plus. Les options de stockage sont nombreuses, et avec la version d'entrée de gamme à 256 Go, on peut stocker pas mal de photos, vidéos et applications.
Dans tous les cas, vous pourrez stocker de nombreuses photos, au vu du seul et unique capteur présent sur le smartphone.
Comme on peut s'y attendre, jamais un seul ralentissement ne s'est présenté, iOS 26 est fluide, relativement stable, et agréable à utiliser.
Un bel écran OLED
Comme tout bon smartphone haut de gamme, l'iPhone Air est doté d'un écran OLED LTPO. Sa fréquence oscille donc entre 1 et 120 Hz, selon l'usage que vous faites du smartphone.
Si l'écran est très beau, que les couleurs sont vives et agréables, il y a toutefois un point que je regrette, le fait que ce dernier soit assez petit comparé à mon iPhone 16 Pro Max d'avant. Seulement 6,5 pouces, ce n'est pas toujours le plus pratique, mais je sais que ça plaira à bon nombre d'utilisateurs.
Cette taille un peu plus petite que l'écran de l'iPhone 17 Pro Max le rend plus aisément maniable pour les utilisateurs qui n'ont pas de grandes mains.
La batterie, un point noir
Cet article n'étant pas une éloge sans concession à l'iPhone Air, il fallait forcément évoquer LE point noir de l'appareil, sa batterie. L'autonomie annoncée n'est guère glorieuse, moins de 10 heures écran allumé. Cependant, la puce réseau, conçue par Apple, aide un petit peu à préserver une autonomie juste convenable.
Globalement, si vous l'utilisez de manière intense, il ne tiendra pas jusqu'à 16 ou 17 heures. Cependant, pour un usage modéré, composé de quelques appels, quelques messages et un peu de jeu, franchement, ce n'est pas catastrophique.
Si l'on est loin de l'autonomie désastreuse annoncée par certains en début de commercialisation, le partage de connexion tire quand même pas mal sur la batterie. Si vous avez une utilisation intensive de votre smartphone, alors ne vous dirigez pas vers l'iPhone Air, c'est le meilleur conseil que je pourrai vous donner.
L'appareil photo, un synonyme de manque
Pas de capteur ultra grand-angle, pas de téléobjectif, pas de zoom x25 et encore moins x40 sur ce modèle. Franchement, le manque du capteur ultra grand-angle se fait ressentir et c'est fort regrettable. Là où certains concurrents en proposent tout de même un, le Galaxy S25 Edge notamment, ici, Apple a fait l'impasse dessus.
De même, l'absence de téléobjectif pour un utilisateur venant d'un iPhone 16 Pro Max, c'est vraiment dommage. Pas de zoom x25 ici, seulement un zoom x10 d'une qualité, disons-le, assez moyenne. Il est bien loin le zoom x40 de l'iPhone 17 Pro Max !
Pour prendre des photos à la volée, faire quelques photos de famille, ça va. Mais quand il s'agit de faire le focus sur certains éléments parfois lointains, c'est regrettable. C'est donc encore un point que je regrette.
Une qualité audio moyenne
Enfin, le dernier point noir que je trouve à cet iPhone Air, c'est sa qualité audio. Elle est vraiment moyenne, l'appareil étant doté d'un seul et unique haut-parleur. C'est le haut-parleur pour les appels qui se booste quand on veut écouter de la musique.
Clairement, il est agréable de sentir qu'Apple a travaillé fort sur le sujet, mais avec un haut-parleur aussi petit et unique, il n'est pas évident de faire des miracles, même à plus de 1000€ le smartphone.
Si c'était à refaire, je rachèterais l'iPhone Air ?
La réponse est claire, non. Si c'était à refaire, je ne rachèterais pas l'iPhone Air pour les raisons suivantes :
Malgré-tout, il n'est pas un mauvais bougre, il fait le travail et franchement, plutôt bien. Mais pour quelques dizaines d'euros de plus, vous pouvez avoir un iPhone 17 Pro avec une chambre à vapeur pour un refroidissement optimal. Vous pouvez aussi avoir un zoom x40, un appareil photo ultra grand-angle, une couleur orange magnifique, une charge plus rapide, ….
Alors pourquoi donc se priver de tout cela ? Si vous êtes prêt à mettre 1229€ dans un téléphone, vous mettre les 100€ de plus pour un 17 Pro. Les 250€ de plus à mettre dans le Pro Max sont peut-être difficiles à encaisser pour certains. Si c'était à refaire, j'opterai directement pour le 17 Pro Max, comme je le fais depuis l'iPhone 11.