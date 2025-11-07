Apple a mis à jour les valeurs de reprise de ses appareils, déclenchant une vague d'inquiétude chez les propriétaires d'iPhone. Pourtant, en y regardant de plus près, la situation en France est bien moins catastrophique qu'il n'y paraît.
Chaque année, c'est le même rituel : Apple ajuste discrètement les montants de son programme Trade In, qui permet d'échanger un ancien appareil contre une réduction. Cette fois-ci, le bruit d'une chute drastique venue d'outre-Atlantique a semé un vent de panique. Mais qu'en est-il pour les utilisateurs français qui espéraient financer leur prochain achat avec la revente de leur précieux téléphone ?
Une baisse en douceur, loin du cataclysme annoncé
Que les possesseurs des modèles les plus récents se rassurent, leur appareil n'a pas fondu en valeur du jour au lendemain. Un iPhone 16 Pro Max, qui était repris jusqu'à 795 €, voit sa valeur maximale descendre à 780 €, soit une baisse symbolique de 15 €. Son petit frère, l'iPhone 16 Pro, subit le même sort, passant de 720 € à 705 €. On est loin de l'effondrement redouté.
La situation est encore plus clémente pour la gamme précédente. L'iPhone 15 Pro Max perd à peine 10 €, tombant de 610 € à 600 €, tandis que la valeur de l'iPhone 15 Pro reste parfaitement stable. Apple semble donc caresser ses clients français dans le sens du poil, en comparaison de la douche froide réservée au marché américain.
Des ajustements qui réservent quelques surprises
Cependant, la générosité d'Apple a ses limites, surtout quand on remonte le temps. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max accusent une baisse plus notable de 20 €, ce qui confirme une lente mais certaine érosion de la valeur des générations plus anciennes. C'est une stratégie bien huilée pour encourager le renouvellement.
Mais le plus piquant dans cette histoire vient des exceptions qui confirment la règle. Contre toute attente, un modèle comme l'iPhone 14 Pro Max voit sa cote grimper de 15 €, passant de 450 € à 465 €. Une anomalie qui prouve que la logique d'Apple reste, comme souvent, assez impénétrable.
Finalement, si la tendance est bien à une légère dépréciation, la grande braderie n'a pas eu lieu dans l'Hexagone. Avant de céder à la précipitation, il est donc plus sage de vérifier au cas par cas la valeur de son appareil. Votre « vieil » iPhone pourrait bien vous surprendre.