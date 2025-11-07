Cependant, la générosité d'Apple a ses limites, surtout quand on remonte le temps. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max accusent une baisse plus notable de 20 €, ce qui confirme une lente mais certaine érosion de la valeur des générations plus anciennes. C'est une stratégie bien huilée pour encourager le renouvellement.

Mais le plus piquant dans cette histoire vient des exceptions qui confirment la règle. Contre toute attente, un modèle comme l'iPhone 14 Pro Max voit sa cote grimper de 15 €, passant de 450 € à 465 €. Une anomalie qui prouve que la logique d'Apple reste, comme souvent, assez impénétrable.

Finalement, si la tendance est bien à une légère dépréciation, la grande braderie n'a pas eu lieu dans l'Hexagone. Avant de céder à la précipitation, il est donc plus sage de vérifier au cas par cas la valeur de son appareil. Votre « vieil » iPhone pourrait bien vous surprendre.