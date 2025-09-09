On aime la France pour sa gastronomie, sa tour Eiffel, ses plages, et son iPhone plus cher que la moyenne. Faut-il vraiment aller à l'autre bout du monde pour acheter son iPhone moins cher ? La réponse n'est pas si facile.
À l’approche de la sortie de l’iPhone 17, prévue ce soir, les Français vont dépenser un montant supérieur à d'autres pays pour se l'offrir. Selon une étude récente menée par Compare the Market, la France se distingue comme le pays où l’iPhone est le plus cher en moyenne. On y retrouve un prix moyen de 1178,60€, soit 325,21€ de plus qu’au Canada. Cette différence de prix interroge : quels sont les facteurs qui expliquent un tel écart ?
- L'iPhone est en moyenne 325€ plus cher en France qu'au Canada, atteignant 1178,60 €.
- Les prix élevés en France s'expliquent par la TVA, les coûts d'importation et les garanties prolongées.
- Les modèles américains ne sont pas toujours compatibles avec les réseaux européens, limitant les économies sur les achats à l'étranger.
Un écart de prix entre la France et le reste du monde
D’après les données compilées, le prix moyen d’un iPhone en France dépasse largement celui pratiqué dans d’autres pays développés. Voici un comparatif des prix moyens TTC (en euros ou convertis en euros) pour quelques pays sélectionnés :
|Rang
|Pays
|Prix moyen de l’iPhone
|1
|France
|1178,6€
|2
|Espagne
|1171,3€
|3
|Italie
|1169,00€
|4
|Allemagne
|1161,56€
|5
|Royaume-Uni
|1135,28€
|6
|Australie
|926,25€
|7
|États-Unis
|868,95€
|8
|Canada
|853,39€
La France arrive en tête de ce classement, suivie de près par ses voisins européens. À l’inverse, les États-Unis et le Canada affichent des prix bien inférieurs, avec une différence de plus de 300 € par rapport à l’Hexagone.
Pourquoi l'iPhone est-il plus cher en France ?
Plusieurs raisons expliquent cette disparité de prix. Voici les principaux facteurs identifiés :
La fiscalité et les taxes
En France, le prix affiché comprend la TVA à 20%, alors qu’aux États-Unis, le prix indiqué est hors taxes. Les taxes locales américaines varient selon les États, mais restent généralement bien inférieures à la TVA française. Par exemple, un iPhone 15 Pro Max vendu 1199$ aux États-Unis (soit environ 1 131 € hors taxes) coûte 1479€ TTC en France.
Même après ajout des taxes locales américaines (entre 2,9 % et 7,25 %), le prix reste moins élevé qu’en France. Apple précise que les prix internationaux sont fixés en fonction des taux de change, des lois locales sur les importations, des pratiques commerciales et des taxes, ce qui explique en partie les écarts observés.
L'importation, la distribution et la garantie
Apple ajuste ses prix en fonction des coûts logistiques et des marges des distributeurs dans chaque pays. En Europe, ces coûts sont souvent plus élevés qu’aux États-Unis, en raison de réglementations plus strictes et de chaînes d’approvisionnement plus complexes.
En Europe, les consommateurs bénéficient d’une garantie légale de deux ans, contre un an aux États-Unis. Cette garantie prolongée peut être intégrée dans le prix de vente, contribuant à l’augmentation du tarif final.
Les frais de douane et les réglementations
Importer un iPhone depuis les États-Unis pour le revendre en France implique des frais de douane de 20% sur les produits électroniques, ainsi que des frais de gestion et de transport. Ces coûts supplémentaires rendent peu intéressant, l’achat d’un iPhone à l’étranger, même si le prix initial semble plus bas.
Les spécificités techniques et les fréquences réseau
Les iPhone vendus en France sont adaptés aux fréquences réseau européennes, ce qui peut entraîner des coûts de production et de certification supplémentaires.
Les modèles américains, conçus pour des fréquences différentes, ne sont pas toujours compatibles avec les réseaux européens, limitant ainsi les économies potentielles pour les consommateurs.
L'évolution du prix de l'iPhone au fil des années
Par rapport à l'iPhone 5, le coût moyen d'un iPhone 16 Pro neuf a quasiment doublé. Encore ici, les versions "Pro Max" ne sont pas comprises dans le lot. Le prix a en effet augmenté assez sérieusement au fil des années, tel en témoigne ce tableau :
|Modèle d'iPhone
|Prix moyen
|iPhone 16 e
|876,55€
|iPhone 16 Pro
|1492,80€
|iPhone 16
|1123,05€
|iPhone 15 Pro
|1492,80€
|iPhone 15
|1123,05€
|iPhone 14 Pro
|1598,80€
|iPhone 14
|1175,64€
|iPhone 13 Pro
|1401,60€
|iPhone 13
|1050,75€
|iPhone 12 Pro
|1297,25€
|iPhone 12
|968,58€
|iPhone 11 Pro
|1330,11€
|iPhone 11
|869,98€
|iPhone Xs
|1328,02€
|iPhone Xr
|920,48€
|iPhone X
|1226,58€
|iPhone 8
|881,48€
|iPhone 7
|866,69€
|iPhone 6
|804,25€
|iPhone 5s
|800,96€
|iPhone 5c
|639,91€
|iPhone 5
|777,95€
Alors, l'iPhone 17 sera-t-il encore plus cher ? Des rumeurs laissent présager une hausse de prix essentiellement pour les versions "Pro", réponse dans une bonne heure.