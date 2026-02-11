Plusieurs mois après sa sortie, l'iPhone 17 Pro n'a pas fini de faire parler de lui. Des utilisateurs affirment que le dernier modèle haut de gamme de la Pomme peut se fissurer lors du retrait de sa coque de protection.
Vous n'avez probablement pas oublié le lancement « houleux » de l'iPhone 17 Pro et de l'iPhone 17 Pro Max en septembre dernier. Les dernières variantes haut de gamme d'Apple présentaient des rayures moins de 24 heures après leur arrivée en magasin. Si ce phénomène baptisé « scratchgate » s'était finalement trouvé une explication officielle, tout porte à croire que l'appareil réservait encore quelques (mauvaises) surprises à ses utilisateurs.
iPhone 17 Pro : le smartphone peut se casser si vous ôtez sa coque de protection
Ces derniers jours, un nombre vraisemblablement grandissant d'utilisateurs a commencé à partager des photos pour le moins inquiétantes sur les réseaux sociaux. En effet, celles-ci révèlent la présence de fissures à l'arrière de leur iPhone 17 Pro/Pro Max. Selon plusieurs témoignages d'utilisateurs, ces fissures seraient apparues après que leurs propriétaires ont retiré la coque de protection qui recouvrait leur appareil. Il ne s'agirait donc pas simplement de simples rayures ou de traces d'usure, mais d'un problème sensiblement plus important.
Comme vous pouvez le constater sur les photos relayées par le compte d'information NEXTA sur X, le boîtier présente des fissures au niveau du châssis, proche du module caméra. Selon toute vraisemblance, ces dernières ne seraient pas dues à un choc ou à une chute de l'appareil, mais bien à la pression exercée par la coque, suivie du retrait de celle-ci. Autrement dit, le simple fait d'enlever la protection pourrait entraîner la rupture interne des entretoises en plastique associées aux antennes.
Des coques qui ne veulent pas que du bien à votre iPhone
En l'état, compte tenu du peu d'éléments et d'informations, il est difficile d'évaluer la portée réelle du problème. Cela étant dit, à en juger par la multiplication des signalements sur les réseaux sociaux, celui-ci semble s'être malgré tout répandu à un certain nombre d'utilisateurs. Nous ignorons par ailleurs si ce souci de châssis fissuré peut être causé par n'importe quelle coque ou s'il est spécifique à certains types/modèles de protection.
Rappelons que le problème concerne aussi bien les propriétaires d'iPhone 17 Pro et d'iPhone 17 Pro Max, deux appareils commercialisés respectivement à partir de 1 329 et 1 479 euros pour les variantes 256 Go. Gageons que le géant de Cupertino ne nous réservera pas de mauvaises surprises avec l'iPhone 18, dont les variantes haut de gamme pourraient être commercialisées plus tôt que le modèle standard, une première en l'espace de quinze ans.