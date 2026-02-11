Ces derniers jours, un nombre vraisemblablement grandissant d'utilisateurs a commencé à partager des photos pour le moins inquiétantes sur les réseaux sociaux. En effet, celles-ci révèlent la présence de fissures à l'arrière de leur iPhone 17 Pro/Pro Max. Selon plusieurs témoignages d'utilisateurs, ces fissures seraient apparues après que leurs propriétaires ont retiré la coque de protection qui recouvrait leur appareil. Il ne s'agirait donc pas simplement de simples rayures ou de traces d'usure, mais d'un problème sensiblement plus important.

Comme vous pouvez le constater sur les photos relayées par le compte d'information NEXTA sur X, le boîtier présente des fissures au niveau du châssis, proche du module caméra. Selon toute vraisemblance, ces dernières ne seraient pas dues à un choc ou à une chute de l'appareil, mais bien à la pression exercée par la coque, suivie du retrait de celle-ci. Autrement dit, le simple fait d'enlever la protection pourrait entraîner la rupture interne des entretoises en plastique associées aux antennes.