Plusieurs utilisateurs ont remarqué que leur iPhone 17 Pro perdait de sa couleur après quelques jours d’utilisation et passait de l'orange au rose, sans explication.
Après le « scratchgate », est-ce l'heure du « pinkgate » ? Quelques semaines après sa sortie, l’iPhone 17 Pro fait encore parler de lui, mais cette fois pour de mauvaises raisons. Sur les forums et les réseaux sociaux, de plus en plus d’utilisateurs signalent une décoloration visible de la coque, notamment sur la version Orange cosmique, le coloris phare de cette nouvelle gamme d'iPhone.
Quand l'iPhone 17 Pro Orange passe au rose, cela fait rire jaune certains fans de la marque
Tout est parti d’un utilisateur de Reddit qui a partagé la photo de son iPhone flambant neuf, affirmant qu’il avait changé de teinte après seulement quelques jours d’usage. Rapidement, la publication a explosé en visibilité, cumulant des milliers de réactions. D’autres internautes ont ensuite posté des images similaires, parfois manifestement truquées, mais qui ont suffi à alimenter la rumeur.
Certains observateurs évoquent un défaut de traitement de surface lié au procédé électrolytique utilisé par Apple pour colorer le châssis en aluminium. Cette technique permet d’obtenir des teintes profondes et résistantes, mais elle peut réagir à la chaleur, à la lumière ou à certains produits chimiques présents dans des coques de protection. Dans ce cas, le revêtement pourrait légèrement se modifier, donnant une apparence rosée.
Vrai problème ou grosse farce ?
Pour l’instant, Apple n’a publié aucun communiqué concernant cette décoloration. Difficile de dire s’il s’agit d’un simple bug esthétique touchant un lot restreint, d’une réaction chimique isolée ou tout simplement d’un canular devenu viral. C'est d'ailleurs la seule image à peu près réaliste que l'on ait vue sur les réseaux sociaux, entre divers photomontages assez grossiers. Il est possible que tout ça ne soit qu'une recherche de buzz, sur le dos du dernier iPhone, ce qui arrive à peu près chaque année.
En attendant, la situation divise les utilisateurs. Certains s’amusent d’avoir, par hasard, un modèle « édition limitée » qui attire l’attention. D’autres s’inquiètent déjà d’une dégradation prématurée de leur appareil et espèrent un remplacement sous garantie.
L'iPhone 17 Pro est déjà pointé du doigt pour sa facilité à se rayer, notamment sur le modèle Orange. La zone autour du plateau caméra est ainsi particulièrement fragile et un simple contact avec une pièce ou une clé peut entrainer une griffe et le retrait de la couleur. Le « scratchgate », comme on l'appelle, est un problème bien plus sérieux, et a même obligé Apple à réagir officiellement.
Bref, si vous avez la chance de faire joujou avec un iPhone 17 Pro cette année, un conseil, protégez-le pour le garder dans un état convenable sur plusieurs années. On n'est jamais trop prudent.