Pour l’instant, Apple n’a publié aucun communiqué concernant cette décoloration. Difficile de dire s’il s’agit d’un simple bug esthétique touchant un lot restreint, d’une réaction chimique isolée ou tout simplement d’un canular devenu viral. C'est d'ailleurs la seule image à peu près réaliste que l'on ait vue sur les réseaux sociaux, entre divers photomontages assez grossiers. Il est possible que tout ça ne soit qu'une recherche de buzz, sur le dos du dernier iPhone, ce qui arrive à peu près chaque année.

En attendant, la situation divise les utilisateurs. Certains s’amusent d’avoir, par hasard, un modèle « édition limitée » qui attire l’attention. D’autres s’inquiètent déjà d’une dégradation prématurée de leur appareil et espèrent un remplacement sous garantie.

L'iPhone 17 Pro est déjà pointé du doigt pour sa facilité à se rayer, notamment sur le modèle Orange. La zone autour du plateau caméra est ainsi particulièrement fragile et un simple contact avec une pièce ou une clé peut entrainer une griffe et le retrait de la couleur. Le « scratchgate », comme on l'appelle, est un problème bien plus sérieux, et a même obligé Apple à réagir officiellement.

Bref, si vous avez la chance de faire joujou avec un iPhone 17 Pro cette année, un conseil, protégez-le pour le garder dans un état convenable sur plusieurs années. On n'est jamais trop prudent.