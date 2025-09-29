Entre vidéos virales et files d’attente en Apple Store, l’iPhone 17 Pro est au cœur d’un « scratchgate » inattendu. Apple met en avant une cause prosaïque — des supports MagSafe usés — et un nettoyage… au sel ! De quoi calmer la polémique ?
Depuis les premiers achats, les réseaux sociaux se sont remplis d’images d’iPhone 17 Pro marqués autour de la zone MagSafe et du nouveau « plateau » photo. Très vite, une théorie s’est imposée : l’aluminium coloré de la coque se rayerait « comme du beurre ». Apple, de son côté, avance une explication plus prosaïque pour les unités d’exposition : des marques de transfert de matière dues à des supports MagSafe usés en boutique, et non de vraies rayures. Mieux : des consignes internes évoquent un lavage avec une solution salée pour éliminer ces traces. Si l’astuce intrigue, elle ne règle pas tout, et pose même quelques questions de corrosion.
Marques ou vraies rayures ? Ce qu’Apple dit… et ce que montrent les tests
Apple martèle que la majorité des marques observées en magasin ne sont pas des rayures, mais du transfert de matière depuis les anneaux métalliques des stands MagSafe. Concrètement : des micro‑particules se déposent sur le verre teinté et les surfaces anodisées, et s’enlèvent avec un nettoyage adapté. Plusieurs boutiques ont même ajouté des bagues en silicone autour des supports pour éviter les frottements directs. Cette version concorde avec les premiers retours : les unités d’exposition, manipulées des centaines de fois par jour, concentrent l’essentiel des « dégâts ». À domicile, l’intensité du phénomène paraît plus limitée.
Pour autant, il serait imprudent d’enterrer l’affaire. Des tests indépendants pointent un point faible localisé : les arrêtes très vives du plateau photo. Là, la couche d’anodisation adhère moins bien et s’avère plus sensible aux chocs et aux abrasions. Sur le reste du châssis, les kits de dureté (type Mohs 4) montrent surtout des micro‑marques superficielles qui n’exposent pas l’aluminium brut. En clair : l’iPhone 17 Pro n’est pas en sucre, mais sa géométrie — plus que sa matière — explique des marques visibles sur certaines zones si vous le posez sans ménagement.
Pour replacer le débat : le 17 Pro revient à un châssis aluminium unibody pour améliorer le refroidissement (chambre à vapeur) et le poids. Dans notre test de l’iPhone 17 Pro Max, ces choix s’avèrent pertinents côté performances et températures, sans excuser pour autant les faux‑pas esthétiques possibles sur le module photo.
Le « remède » au sel : efficace sur les vitrines, à manier avec prudence chez vous
L’information révélée par Digitaltrends a surpris : pour nettoyer les unités d’exposition, Apple recommanderait aux équipes en boutique de mélanger une « substance saline » à la solution d’entretien habituelle afin de retirer les marques de transfert de matière. Des essais menés par des journalistes et testeurs montrent qu’un mélange eau + sel de table peut effectivement atténuer voire effacer des traces sur le verre (dos et îlot photo). De quoi donner des idées aux nouveaux propriétaires… mais attention : ce qui fonctionne ponctuellement en Apple Store n’est pas forcément recommandable au quotidien.
D’abord, le sel est corrosif pour les métaux. Sur l’aluminium anodisé, un essuyage soigné limite le risque, mais des répétitions ou un résidu mal rincé peuvent favoriser piqûres et ternissement avec le temps, surtout si l’appareil a déjà subi de petites entailles. Ensuite, un frottement trop appuyé peut polir localement la surface et créer une zone plus mate ou brillante selon l’angle. Enfin, chaque coloris réagit différemment : les teintes sombres rendent plus visibles les altérations minimes.
En résumé : oui, il y a un phénomène visible en boutique, et oui, le sel peut débloquer certaines situations sur du verre. Mais le vrai levier, c’est votre routine d’usage : une coque, un chargeur en bon état, et un peu de méthode. Les bénéfices thermiques et d’autonomie du 17 Pro n’en seront que plus faciles à apprécier… sans céder à la psychose.