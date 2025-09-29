Depuis les premiers achats, les réseaux sociaux se sont remplis d’images d’iPhone 17 Pro marqués autour de la zone MagSafe et du nouveau « plateau » photo. Très vite, une théorie s’est imposée : l’aluminium coloré de la coque se rayerait « comme du beurre ». Apple, de son côté, avance une explication plus prosaïque pour les unités d’exposition : des marques de transfert de matière dues à des supports MagSafe usés en boutique, et non de vraies rayures. Mieux : des consignes internes évoquent un lavage avec une solution salée pour éliminer ces traces. Si l’astuce intrigue, elle ne règle pas tout, et pose même quelques questions de corrosion.