Tout s’est joué à un tiret, ou presque. Après avoir suivi un tuto sur YouTube, la victime a atterri sur 7zip[.]com au lieu de 7-Zip.org, copie quasi conforme du site officiel, reprenant à la fois l’apparence et le contenu de l’original.

Analysé par les équipes de Malwarebytes, le logiciel téléchargé (7zfm.exe) fonctionne a priori correctement, mais dépose, au moment de son installation, trois fichiers supplémentaires dans un répertoire système (C:\Windows\SysWOW64\hero\) : uphero.exe, un gestionnaire de service et de mise à jour, hero.exe, la charge principale compilée en Go, et hero.dll, une bibliothèque de support.

En parallèle, les deux exécutables malveillants sont enregistrés comme services Windows, configurés pour se relancer automatiquement à chaque démarrage, manipulent les règles du pare-feu pour autoriser les connexions réseau entrantes et sortantes, et procèdent au profilage de la machine afin de l’intégrer à une infrastructure proxy opérée par les cybercriminels.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : transformer un PC en relais pour permettre à des tiers de faire transiter leur connexion via l’adresse IP d’une machine compromise, et ainsi dissimuler l’origine d’un trafic malveillant, contourner des restrictions géographiques, collecter massivement des données en ligne, mener des campagnes de fraude publicitaire ou tester des identifiants volés à grande échelle. Le genre d’accès résidentiel qui trouve facilement preneur sur les places de marché clandestines, et peut finir exploité dans le cadre d’opérations automatisées plus larges, y compris des campagnes pilotées par un botnet.