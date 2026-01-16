Dans le détail, le fichier distribué par Gootloader contient un unique script JScript, chargé d’amorcer l’infection. Pourtant, l’archive qui l’héberge affiche une taille disproportionnée, parfois supérieure à 70 Mo, pour un contenu réel de quelques centaines de kilo-octets. Pour produire cet effet, les opérateurs génèrent un ZIP énorme en y collant entre 500 et 1 000 archives les unes à la suite des autres.

Pour celles et ceux qui l’ignoraient jusqu’à présent, lorsqu’un outil de décompression ouvre un ZIP, il commence généralement par lire l’End of Central Directory, l’enregistrement placé à la toute fin du fichier, qui indique où se trouve le Central Directory, un index listant les éléments à extraire et l’emplacement de leurs données. Dans le cas de Gootloader, la dernière archive concaténée contient bien un couple End of Central Directory et Central Directory exploitable, ce qui suffit à permettre l’extraction du script, même si le fichier embarque, avant cette dernière section, des centaines de couches inutiles.

Là où la manœuvre devient intéressante, c’est que de nombreux logiciels de désarchivage tiers et solutions de sécurité ne se contentent pas de cette lecture minimale. Ils tentent de reconstruire une structure cohérente, vérifient davantage de champs et recoupent les en-têtes et les répertoires à partir de cet End of Central Directory, que les opérateurs altèrent volontairement, notamment en le tronquant, afin de compliquer l’analyse automatique. Selon les cas, des programmes comme 7-Zip ou WinRAR peuvent se casser les dents sur une archive jugée corrompue, alors même que l’outil de décompression intégré à Windows parvient, lui, à l’ouvrir de façon fiable et à en extraire le script.

Une fois exécuté, le script malveillant prend en charge la suite de l’infection. Il crée des raccourcis dans le dossier de démarrage de l’utilisateur afin d’assurer sa persistance, dépose un second script dans un répertoire choisi de manière aléatoire, puis s’appuie sur Windows Script Host pour l’exécuter à chaque ouverture de session. Cette chaîne conduit rapidement au lancement de PowerShell, chargé de récupérer et d’exécuter les composants suivants, ouvrant la voie à une compromission plus large du système.