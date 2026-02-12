Ayaneo prépare activement le lancement de son Pocket Play, un smartphone au format coulissant, dédié au jeu vidéo, qui rappelle évidemment le Xperia Play de Sony, lancé il y a 15 ans.
Le smartphone gaming signé Ayaneo, à mécanisme coulissant, s’apprête enfin à faire ses débuts officiels. Si les informations concernant sa disponibilité se font encore désirer, sa fiche technique désormais dévoilée, permet d’y voir beaucoup plus clair, quand bien même certaines zones d'ombre persistent encore.
Un smartphone pour les « vrais gamers »
Dans une vidéo diffusée sur YouTube, Ayaneo dévoile donc pleinement son smartphone Pocket Play, lequel s'articule autour d'une large dalle OLED de 6,8" (17,3 cm de diagonale), permettant d'afficher une image avec une définition de 1 080 points par 2 400, avec la possibilité de faire grimper le rafraîchissement de l'écran jusqu'à 165 Hz.
Sous le capot, le Pocket Play embarque un SoC MediaTek Dimensity 9300, épaulé par de la mémoire LPDDR5 et un stockage UFS 4.0. Petit bémol toutefois, la marque reste silencieuse sur les capacités proposées, un oubli pour le moins surprenant à ce stade de la communication.
L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh et le smartphone intègre également un capteur d’empreintes digitales. Côté photo, le smartphone mise sur un module principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels, tandis qu’une caméra de 5 mégapixels prend place à l’avant. Le tout fonctionne sous Android 15.
Quelques réserves encore
Évidemment, l’argument phare du Pocket Play réside dans ses contrôles coulissants. Un parti pris audacieux qui rappelle immédiatement le Xperia Play de Sony, dont il s’inspire ouvertement. Ici, pas de sticks analogiques physiques, mais des joysticks tactiles « virtuels ».
Un choix qui pourra faire débat, même si la marque promet une précision et un confort supérieurs à ceux d’un simple écran tactile, sans compter le problème récurrent des pouces qui masquent une partie de l’affichage en pleine action.
Pour le reste, le constructeur n’a pas fait les choses à moitié. Le smartphone intègre des commandes physiques complètes, avec une croix directionnelle et les traditionnels boutons ABXY, de quoi satisfaire les amateurs de sensations plus classiques.
Le tout est complété par des boutons de raccourci dédiés, ainsi que par des boutons R1/R2 et L1/L2 positionnés sur la tranche droite de l’appareil. De quoi transformer le Pocket Play en véritable console portable… du moins sur le papier.
À l'heure actuelle, Ayaneo n'a pas dévoilé le moindre prix, ni même une quelconque date de disponibilité pour son smartphone Pocket Play.
Récemment, la marque lançait son projet NEXT 2, avec une nouvelle console portable dont le tarif grimpe jusqu'à… 4 299 dollars !