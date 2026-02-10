AYANEO a donc surpris son monde avec cette annonce de la NEXT 2 au cours d'une « strategy sharing session » d'un peu plus de 4 heures durant laquelle elle a présenté pas mal de produits dont cette console portable unique en son genre.

À l'époque, nous n'avions toutefois comme information que la présence de cette puce AMD Ryzen AI Max+ 395 et d'une batterie intégrée. Logique sur ce genre de portables, la présence d'une batterie n'allait cependant pas de soi avec un tel processeur : la marque GPD avait d'ailleurs opté pour une batterie externe sur sa Win 5 présentée environ un mois plus tôt.