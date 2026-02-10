Console de tous les superlatifs, la NEXT 2 d'AYANEO se précise avec des informations qui risques de glacer les clients potentiels.
Depuis la première annonce, en juillet dernier, la console de jeu portable NEXT 2 est en quelque sorte un « phénomène de foire ». Il faut dire que la bête se permet d'intérgrer un puce que nous n'aurions jamais imaginée dans une telle machine, le Ryzen AI Max+ 395, connu pour ses performances graphiques.
Lancement de la campagne Indiegogo
AYANEO a donc surpris son monde avec cette annonce de la NEXT 2 au cours d'une « strategy sharing session » d'un peu plus de 4 heures durant laquelle elle a présenté pas mal de produits dont cette console portable unique en son genre.
À l'époque, nous n'avions toutefois comme information que la présence de cette puce AMD Ryzen AI Max+ 395 et d'une batterie intégrée. Logique sur ce genre de portables, la présence d'une batterie n'allait cependant pas de soi avec un tel processeur : la marque GPD avait d'ailleurs opté pour une batterie externe sur sa Win 5 présentée environ un mois plus tôt.
Quelques semaines plus tard, alors que l'inflation sur certains composants avait débuté, AYANEO allait plus loin en diffusant les premières photographies de sa NEXT 2 et confirmait la présence de cette batterie intégrée qui était annoncée pour une capacité de 115 Wh, soulevant déjà quelques interrogations alors que des compagnies aériennes tiquent sur les produits de plus de 100 Wh.
Aujourd'hui, la firme chinoise lance véritablement le projet NEXT 2 pour le public puisque la campagne de financement participatif – une habitude pour tous les produits AYANEO – est ouverte.
Plus de 4 000 dollars pour le modèle le plus puissant !
Sur Indiegogo, on découvre donc toutes les informations qui pouvaient encore nous manquer et qui confirment le statut « à part » d'une console qui va diviser les joueurs, à n'en pas douter. L'intégration du Ryzen AI Max+ 395 est bien sûr confirmée par AYANEO qui évoque également la présence de deux versions qui varient sur les capacités en mémoire vive et en stockage.
D'un côté, une variante avec 64 Go de RAM et un SSD de 1 To, de l'autre une mouture avec 128 Go de RAM et un SSD de 2 To. Deux configurations logiques pour accompagner la puce AMD, mais qui ne sont pas sans conséquences sur le prix : 2 299 dollars pour la petite version en tarif « early bird » puis 2 699 dollars en prix public jusqu'à 3 499/4 299 dollars pour la plus costaude.
Une version un peu moins musclée – à base de Ryzen AI Max 385 doté de 32 unités de calcul GPU RDNA 3.5 – est également proposée avec « seulement » 32 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To. Cette machine est tout de même vendue à 1 799 dollars en « early bird » puis 1 999 dollars en prix public. Cela dit, les prix avancés par AYANEO ne sont pas le seul frein potentiel.
Une portable qui ne peut pas prendre l'avion ?
En effet, la batterie interne est confirmée avec une capacité de 116 Wh, ce qui pose un problème en avion. De nombreuses compagnies imposent un « accord de transport » à demander au moment de la réservation. Accord qui ne sera pas nécessairement accepté. Voici, par exemple, ce que dit la compagnie Air France à propos de tous les appareils de plus de 100 Wh.
« Pour cette catégorie de batteries ou d'appareils utilisant ce type de batteries, un accord de transport doit être obligatoirement et systématiquement demandé auprès d’Air France ou de votre agence de voyages préalablement au voyage ».
Enfin, et ce n'est pas non plus le moindre des obstacles, la NEXT 2 doit faire avec un poids jamais vu sur une console portable : très exactement 1 426 grammes si l'on en croit les mesures publiées par AYANEO. Près de 1,5 kg à bout de bras sur toute une session de jeu ? Pas sûr que ces sessions puissent durer longtemps dans de telles conditions.
Nul doute que la NEXT 2 sera une machine performante et la présence d'un écran OLED de 9,06 pouces de diagonale pour accompagner la puissance du Ryzen AI Max+ 395 est un atout indiscutable, mais nous ne sommes pas certains que cela suffise pour effacer les défauts manifestes de la machine. La campagne doit courir jusqu'en juin 2026 avec une sorte officielle dans la foulée.