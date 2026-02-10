Après de longs mois d'attente, les appels vocaux et vidéo arrivent enfin dans la version web de WhatsApp. Ils sont accompagnés d'autres nouveautés bien utiles.
Avec plus de 3 milliards d'utilisateurs, WhatsApp est la reine incontestée des messageries instantanées. Pourtant ce service a un talon d'Achille : sa version web, toujours à la traîne par rapport aux applications développées pour les mobiles et les ordinateurs. Mais l'équipe WhatsApp a récemment mis les bouchées doubles en développant plusieurs nouvelles fonctions, comme les appels de groupe et le partage de liens d'appels.
Bonne nouvelle, les appels vidéo et vocaux, prévus depuis belle lurette, sont aussi en passe d'être intégrés à WhatsApp Web.
De nouvelles options très attendues débarquent dans WhatsApp Web
Cela fait maintenant plus de 11 ans que WhatsApp est disponible en version web. Hélas, l'outil était plutôt limité et ne permettait pas d'accéder à l'ensemble des options proposées par la marque. Impossible, par exemple de passer des appels, une fonction pourtant essentielle au sein d'une messagerie. Mais cela est enfin sur le point de changer.
Le site WABetaInfo, qui avait déjà, en janvier dernier, rapporté que les appels vocaux et vidéo étaient en voie de finalisation sur WhatsApp Web, vient d'annoncer que la fonctionnalité était désormais en cours de déploiement. Elle permettra aux utilisateurs de passer des appels directement au sein de leur navigateur. Rappelons que, jusqu'à aujourd'hui, il fallait ouvrir l'application en version bureau ou lancer l'app sur son téléphone pour discuter de vive voix avec quelqu'un.
Une mise à jour disponible en version bêta
Pour accéder à cette nouvelle option, il suffit de cliquer sur une conversation et d'appuyer sur un bouton d'appel situé en haut à droite de l'écran. Les utilisateurs bénéficieront, bien sûr, du chiffrement de bout en bout proposé dans les autres versions de l'application. D'humeur généreuse, l'équipe en charge du développement de l'outil a également inclus une option permettant à ceux qui le souhaitent de partager leur écran lors d'un appel vidéo.
- Synchronisation des conversations sur plusieurs appareils.
- Gestion des conversations identique à la version mobile.
- Raccourcis claviers.
Pour l'heure, ces nouvelles options sont disponibles pour les personnes inscrites au programme bêta de WhatApp Web et uniquement pour les conversations individuelles (les appels de groupe ne devraient pas tarder). Les autres utilisateurs devront faire preuve d'un peu de patience : la version stable devrait pointer le bout de son nez dans les prochaines semaines.