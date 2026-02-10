Le site WABetaInfo, qui avait déjà, en janvier dernier, rapporté que les appels vocaux et vidéo étaient en voie de finalisation sur WhatsApp Web, vient d'annoncer que la fonctionnalité était désormais en cours de déploiement. Elle permettra aux utilisateurs de passer des appels directement au sein de leur navigateur. Rappelons que, jusqu'à aujourd'hui, il fallait ouvrir l'application en version bureau ou lancer l'app sur son téléphone pour discuter de vive voix avec quelqu'un.