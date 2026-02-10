Changement de design en vue pour le Galaxy S26 ! Le prochain appareil haut de gamme de Samsung devrait adopter un module photo différent de ses prédécesseurs.
La série Galaxy S26 de Samsung pourrait intégrer un îlot photo redessiné comportant une couche transparente laissant entrevoir les modules caméra, selon des informations partagées par le leaker Ice Universe le 9 février 2026. Les trois smartphones de la gamme, Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra, sont attendus pour une présentation le 25 février.
Un design d'îlot photo inédit pour la gamme Galaxy S
D'après les éléments publiés par Ice Universe, figure connue dans le domaine des fuites liées aux produits Samsung, l'îlot photo de la série Galaxy S26 comporterait une couche transparente positionnée au-dessus de la partie de base de l'îlot. Cette couche permettrait de distinguer visuellement les modules caméra situés en dessous, créant un effet de profondeur et de transparence sur la face arrière de l'appareil.
Le leaker a accompagné ses affirmations d'une image illustrant ce choix de design. Sur cette image, la couche transparente est particulièrement visible sur la version blanche du téléphone. Selon les observations rapportées par le site Android Headlines, l'effet est en revanche peu perceptible sur le modèle noir du Galaxy S26, tandis qu'il reste partiellement discernable sur la variante de couleur "Cobalt Violet".
Une rupture avec le design du Galaxy S25
Ce choix de conception marquerait une évolution notable par rapport à la série Galaxy S25, sur laquelle Samsung n'avait pas utilisé ce type de finition transparente pour l'îlot photo. Sur les modèles de la génération précédente, les modules caméra étaient directement intégrés en saillie depuis le panneau arrière du téléphone, sans îlot regroupant l'ensemble des capteurs.
Sur la série Galaxy S26, les trois modèles de la gamme disposeraient d'un module photo regroupant les différentes caméras, ce qui constitue, selon les informations disponibles, le principal élément de différenciation visuelle par rapport à la gamme Galaxy S25. Ce changement, combiné à la couche transparente, modifie l'apparence générale de la face arrière des appareils.
Galaxy S26 Ultra : peu de changements extérieurs
En ce qui concerne le Galaxy S26 Ultra spécifiquement, les informations disponibles indiquent que le modèle serait très similaire à son prédécesseur, le Galaxy S25 Ultra, davantage encore que ne l'était la différence entre les précédentes générations Ultra.
Samsung aurait donc opté pour une approche différente cette année, en privilégiant la continuité du design global tout en introduisant des détails de finition comme la couche transparente sur l'îlot photo.
Galaxy S26 : quelle date de lancement ?
Les trois appareils, Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra, devraient être présentés le 25 février 2026. La commercialisation serait prévue pour le 11 mars, selon les sources citées. Samsung n'avait pas encore confirmé officiellement la date de son événement Unpacked au moment de la publication de ces informations.