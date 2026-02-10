En ce qui concerne le Galaxy S26 Ultra spécifiquement, les informations disponibles indiquent que le modèle serait très similaire à son prédécesseur, le Galaxy S25 Ultra, davantage encore que ne l'était la différence entre les précédentes générations Ultra.

Samsung aurait donc opté pour une approche différente cette année, en privilégiant la continuité du design global tout en introduisant des détails de finition comme la couche transparente sur l'îlot photo.