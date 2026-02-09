L'interface Android de Telegram se refait une beauté en s'inspirant plus que jamais de Liquid Glass. Hélas, les utilisateurs ne sont pas vraiment convaincus.
Avec son système iOS 26, Apple a l'an passé lancé le design Liquid Glass, qui inclut notamment de nouveaux effets de transparence. En automne dernier, Telegram a commencé à introduire certains de ces éléments dans la version iOS de sa messagerie avant d'en rajouter une couche en janvier 2026. C'est désormais au tour de Telegram pour Android de bénéficier du nouveau design, au grand dam de ses utilisateurs.
Telegram mise plus que jamais sur Liquid Glass
La version 12.4.0 de Telegram pour Android introduit une refonte d'interface majeure, inpirée du nouveau look Liquid Glass, arboré par la version IOS depuis quelques mois déjà. On trouve notamment une barre inférieure dotée de quatre onglets (Discussions, Contacts, Paramètres et Profil), qui reste toujours visible. Cette nouveauté facilite grandement l'usage de l'appli à une main.
Le menu hamburger cède, quant à lui, la place à un nouveau menu contextuel. Situé en haut à droite de l'écran, en cliquant sur trois petits points, ce dernier regroupe toutes les fonctions autrefois présentes dans l'ancien menu. La mise à jour introduit également les fameux effets de transparence et de flou propres à Liquid Glass.
Une nouveauté qui laisse les utilisateurs sur leur faim
En abandonnant son ancien style, Telegram pour Android adopte donc le design plus moderne déjà visible sur iOS. L'objectif est sans doute de proposer une expérience similaire sur les deux systèmes afin qu'il n'y ait pas de jaloux. Mais cette nouveauté est loin de faire l'unanimité
Sur Reddit en effet, la grogne monte déjà : « Terrible, pourquoi j'utiliserais une interface utilisateur de style iOS sur un appareil Android ? », « Le pire design d'interface utilisateur qui soit arrivé à Telegram », « Est-ce possible d'installer une ancienne version du .apk sans tout réinstaller ? Je l'ai installé et maintenant je déteste cette nouvelle mise à jour », « J'ai toujours voulu que Telegram migre vers Material 3 Expressive. Mais ils ont choisi une autre voie », peut-on notamment lire sur la plateforme.
Telegram entendra-t-il les plaintes de ses utilisateurs ? L'avenir nous le dira.