La dépréciation officielle survient en février 2026, même si les installations actuelles continueront de fonctionner après le retrait du Store. Microsoft suggère de basculer vers Babylon.js Sandbox, une solution web pour visualiser des modèles 3D. Un choix qui traduit l'abandon pur et simple de toute ambition native sur ce terrain. Microsoft multiplie les coupes claires dans son catalogue d'applications. WordPad, Cortana, Windows Mixed Reality : la liste des fonctionnalités dépréciées s'allonge d'année en année.

La disparition de 3D Viewer ne changera la vie de personne, mais elle illustre parfaitement l'absurdité d'un écosystème logiciel qui impose avant de constater l'inutilité. Espérons que le grand remaniement attendu sur Windows 11 en 2026 saura imposer d'autres coupes rases de cet accabit.