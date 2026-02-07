Microsoft annonce la fin de 3D Viewer, cette application Windows 11 dont l'existence même surprend la plupart des utilisateurs. Direction la corbeille numérique en juillet 2026.
L'écosystème Windows regorge d'applications préinstallées dont l'utilité reste un mystère. 3D Viewer fait partie de ces outils que Microsoft impose sans que personne ne les réclame. La firme de Redmond vient d'officialiser sa mise au banc en février 2026, avec un retrait définitif du Microsoft Store prévu pour le 1er juillet 2026. Pour consulter du contenu en trois dimensions, la plateforme Babylon.js Sandbox prendra le relais.
Une application qui n'a jamais trouvé son public
3D Viewer permettait de visualiser des modèles 3D directement depuis Windows. Une fonctionnalité qui paraît séduisante sur le papier. Dans les faits, l'application ne répondait à aucun besoin concret pour le commun des mortels. Les professionnels de la modélisation 3D utilisent des logiciels spécialisés autrement plus performants. Les utilisateurs lambda, eux, ne manipulent tout simplement pas de fichiers en trois dimensions au quotidien. Microsoft avait déjà cessé de la préinstaller par défaut dans Windows 11, reléguant 3D Viewer au statut de téléchargement optionnel depuis le Store. Un aveu d'échec à peine masqué.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
La dépréciation officielle survient en février 2026, même si les installations actuelles continueront de fonctionner après le retrait du Store. Microsoft suggère de basculer vers Babylon.js Sandbox, une solution web pour visualiser des modèles 3D. Un choix qui traduit l'abandon pur et simple de toute ambition native sur ce terrain. Microsoft multiplie les coupes claires dans son catalogue d'applications. WordPad, Cortana, Windows Mixed Reality : la liste des fonctionnalités dépréciées s'allonge d'année en année.
La disparition de 3D Viewer ne changera la vie de personne, mais elle illustre parfaitement l'absurdité d'un écosystème logiciel qui impose avant de constater l'inutilité. Espérons que le grand remaniement attendu sur Windows 11 en 2026 saura imposer d'autres coupes rases de cet accabit.