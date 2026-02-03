Samsung vient de le confirmer : ses téléviseurs OLED et ses écrans gaming 2026 bénéficieront bien de la certification NVIDIA G-SYNC Compatible.
Pour rappel, les téléviseurs OLED Samsung 2025 (S95F, S90F et S85F) avaient été les premiers à obtenir la certification G-SYNC Compatible de NVIDIA. Une reconnaissance officielle qui venait valider un fonctionnement déjà assuré via le VRR HDMI, mais sans label jusqu’alors.
Les téléviseurs OLED concernés
Si d'aucuns pouvaient encore en douter, Samsung a confirmé la compatibilité G-SYNC sur ses téléviseurs OLED à venir, à savoir les S99H, S95H, S90H et S85H. Les S95H et S90H peuvent atteindre 165 Hz via HDMI avec un PC compatible, tandis que le S85H se limite à 120 Hz. Tous ces modèles conservent bien sûr la prise en charge de l’AMD FreeSync Premium Pro, garantissant une compatibilité étendue avec les configurations PC et les consoles.
Samsung met également en avant l’arrivée de l'HDR10+ Advanced sur cette génération 2026, avec une gestion dynamique du contraste, de la luminosité et des couleurs pensée pour les contenus HDR, y compris en jeu.
Les moniteurs Odyssey 2026 aussi compatibles
Du côté des écrans gaming, Samsung étend la certification G-SYNC à ses modèles Odyssey. Le constructeur cite notamment l’Odyssey G6 (G60H), un moniteur de 27 pouces capable d’atteindre jusqu’à 1 040 Hz grâce à son Dual Mode. L’Odyssey G6 G61SH fait également partie des élus, avec sa dalle QD-OLED, affichant une définition QHD et son taux de rafraîchissement de 240 Hz.
Certes, sur le plan technique, cette compatibilité G-SYNC ne transforme pas radicalement l’expérience par rapport aux générations précédentes. En revanche, elle confirme la volonté de Samsung d’installer durablement la compatibilité G-SYNC au cœur de son offre gaming, aussi bien sur téléviseur que sur moniteur.
Source : communiqué de presse