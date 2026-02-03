Si d'aucuns pouvaient encore en douter, Samsung a confirmé la compatibilité G-SYNC sur ses téléviseurs OLED à venir, à savoir les S99H, S95H, S90H et S85H. Les S95H et S90H peuvent atteindre 165 Hz via HDMI avec un PC compatible, tandis que le S85H se limite à 120 Hz. Tous ces modèles conservent bien sûr la prise en charge de l’AMD FreeSync Premium Pro, garantissant une compatibilité étendue avec les configurations PC et les consoles.



Samsung met également en avant l’arrivée de l'HDR10+ Advanced sur cette génération 2026, avec une gestion dynamique du contraste, de la luminosité et des couleurs pensée pour les contenus HDR, y compris en jeu.