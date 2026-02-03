Ce sont des fans intrigués qui ont lancé l'alerte. Ces derniers, utilisateurs de Voice Dub et Fish Audio, deux plateformes qui proposent de générer du contenu audio avec les voix de célébrités, ont reconnu leurs voix. Le concept de ces deux sites, c'est celui du « text to speech », c'est-à-dire que vous tapez un texte, et l'IA le fait dire par la voix de votre star préférée. Quelques secondes d'extraits gratuits sont proposées pour tester, puis un abonnement mensuel pour faire parler Buzz l'Éclair ou Son Goku autant que vous voulez.