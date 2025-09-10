La comédienne Françoise Cadol, voix française de Lara Croft, vient de mettre en demeure l'éditeur de Tomb Raider, qui a cloné sa voix par intelligence artificielle sans son autorisation, dans sa dernière compilation de jeux vidéo.
Voix française de Lara Croft depuis 1996, Françoise Cadol, 61 ans, en a gros sur la patate. La comédienne a découvert cet été que l'éditeur Aspyr Media avait artificiellement reproduit son timbre vocal, sans que celle-ci lui donne son accord. Elle a donc décidé de mettre en demeure l'éditeur, poussant encore un peu plus auprès du grand public la question de la protection des artistes face au clonage vocal par IA dans le monde du jeu vidéo notamment.
Des fans découvrent le clonage vocal de Françoise Cadol dans Tomb Raider Remastered
Françoise Cadol a été alertée par sa communauté sur les réseaux sociaux, et ce fut le début d'un électrochoc pour l'actrice. Le 14 août dernier, l'éditeur américain Aspyr Media a déployé une mise à jour de Tomb Raider IV-VI Remastered, une compilation de différentes versions du jeu vidéo. Problème, cette compilation contient de nouvelles répliques. Le hic, c'est que la comédienne n'a rien enregistré.
Celle qui est la voix française de l'aventurière britannique depuis près de 30 ans a rapidement fait constater les faits par huissier. Car le pire dans tout ça, c'est que si l'intelligence artificielle a reproduit sa voix sans aucun contact préalable, elle avait déjà fait savoir par le passé son refus explicite d'utiliser ses données vocales pour l'entraînement algorithmique.
Grande dame du doublage français, Françoise Cadol est la voix attitrée d'Angelina Jolie, Sandra Bullock et Patricia Arquette, mais aussi de nombreux personnages de licences gaming majeures (Resident Evil, Star Wars, Assassin's Creed, Overwatch et Syberia). Et voilà qu'elle se retrouve ainsi spoliée de son bien le plus précieux. « Je remercie ma communauté de fans, véritables gardiens des voix », souligne-t-elle dans un communiqué dont nous avons pris connaissance mercredi, avant d'annoncer sa pré-riposte judiciaire.
Une exploitation commerciale par l'IA contestée… et protégée par le droit français et européen ?
Selon le cabinet Hiro Avocats, qui représente Françoise Cadol, Aspyr Media exercerait un mépris total du cadre légal existant. Car contrairement aux idées reçues, les textes protègent déjà les voix des artistes. L'article 9 du Code civil et l'article 226-1 du Code pénal protègent la voix comme attribut de la personnalité, tandis que le RGPD la considère comme donnée biométrique sensible.
L'IA Act, la loi européenne sur l'intelligence artificielle, et l'article 226-8 du Code pénal français, imposent aux éditeurs de mentionner l'usage d'algorithmes. Sans compter les droits de propriété intellectuelle qui confèrent un contrôle exclusif sur les interprétations artistiques. Un arsenal que l'éditeur américain semble avoir totalement négligé.
Ironie du sort, Françoise Cadol est une militante active de l'association Les Voix. Elle est une figure du mouvement « Touche pas à ma VF » et avait même exercé son droit d'opt-out sur lesvoix.fr. « J'ai été choquée d'entendre ma voix clonée par IA sans qu'aucun contact préalable n'ait été pris avec moi », confie-t-elle. Pour son avocat Me Jonathan Elkaim, « cette affaire est inédite car elle concerne une exploitation commerciale claire et assumée. »
Voilà l'éditeur de Tomb Raider mis en demeure, étape préalable avant une éventuelle action en justice. Françoise Cadol demande le retrait de la mise à jour litigieuse. Elle aimerait également « faire un exemple et éviter une nouvelle reprise sauvage de la voix d’un comédien dans le milieu du jeu vidéo. Pour sonner l’alarme de manière officielle et obtenir réparation du préjudice subi », nous confirme son porte-parole.