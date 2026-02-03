Le ferry, qui est déjà en service dans les transports publics de Stockholm depuis 2024, détient le record de vitesse pour un navire électrique en exploitation commerciale. Lors des essais, il a même franchi la barre des 30 nœuds (56 km/h). Une performance qui contraste fortement avec les ferries électriques limités à des trajets courts et des vitesses modestes pour préserver leur autonomie.