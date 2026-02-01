L’ancien physicien situe l’horizon cosmique à plus de 400 milliards de milliards de kilomètres de la Terre. À cette distance, la lumière provenant des galaxies les plus éloignées met un temps inimaginable à atteindre nos instruments. Michael Guillén explique que l’espace existe indépendamment du temps et qu’il pourrait accueillir des entités immatérielles. Il interprète cette zone comme un lieu où les concepts scientifiques et la description biblique du ciel se rencontrent.

La loi de Hubble montre que plus une galaxie est éloignée, plus sa vitesse d’éloignement augmente. Michael Guillén précise que cette distance extrême rend l’horizon cosmique inaccessible à tout objet matériel. Seule la lumière pourrait, en théorie, voyager depuis cette limite jusqu’à nous. L’espace situé au-delà de cette frontière, selon lui, correspond à un univers capable de contenir des entités de nature lumineuse, ce qui cadre, toujours selin lui, avec la notion divine.

Il n'empêche, si vous comptiez connaître l'adresse exacte de Dieu et la rentrer dans Google Maps pour aller lui rendre visite, ça n'est pas pour demain.