Les marchés prédictifs ont flairé le filon. Sur Polymarket, une plateforme en ligne très addictive qui permet de parier sur tout et n'importe quoi, un trader a empoché 80 000 dollars en pariant sur l'intervention au Venezuela grâce au Pizza Index. Derrière, tout un écosystème complet s'est développé, avec un token crypto $PPW et des tableaux de bord interactifs qui croisent les commandes de pizzas et marchés prédictifs. Le projet pizzint.watch se professionnalise même avec une API en préparation pour les développeurs.