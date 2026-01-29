Environ 22% des répondants français pensent à tort que Gmail utilise le chiffrement de bout en bout, et 14% font la même erreur pour Microsoft Outlook. Mais ce sont les Français qui afficheraient le plus faible degré de confiance envers Google. Paradoxalement, dans les autres pays, les personnes qui considèrent cette protection comme très importante sont plus nombreuses à se tromper. Dans ce groupe plus averti, 35% des répondants ont affirmé que Gmail utilisait le chiffrement de bout en bout. Alors oui, en octobre 2025, Google a bien mis en place un chiffrement côté client, mais uniquement pour les abonnés Enterprise Plus.

52% des Français ont correctement répondu que WhatsApp proposait du chiffrement de bout en bout. Proton ajoute :

"Cependant, 52 % des répondants français ignorent que WhatsApp surveille les métadonnées des messages, comme les horodatages et les contacts, et 57 % ignorent que Meta, la maison mère de WhatsApp, partage ces métadonnées avec des gouvernements du monde entier."

Après avoir pris connaissance de ces pratiques, deux répondants sur trois déclarent qu'ils envisageraient de changer de service. Nous rapportions récemment qu'un recours collectif avait été déposé contre Meta accusant la firme de Mark Zuckerberg d'accéder aux messages des utilisateurs. En fin d'année dernière, des chercheurs ont révélé une fuite massive des métadonnées de la messagerie

Parmi les 48% de Français qui affirment connaître le chiffrement de bout en bout, seuls 61% en décrivent correctement le principe, le taux le plus bas des quatre pays analysés.