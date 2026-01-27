Dans ce document, récupéré par Bloomberg, les plaignants affirment sans détour que Meta et WhatsApp "stockeraient, analyseraient et pourraient accéder à pratiquement toutes les communications prétendument privées des utilisateurs de WhatsApp". Ils précisent que des employés de l'entreprise auraient même la capacité d'accéder au contenu des messages via un simple système de requête interne.

D'après cette plainte, un employé n'aurait qu'à soumettre une "tâche" via les systèmes internes de Meta à un ingénieur pour obtenir l'accès aux messages d'un utilisateur identifié par son User ID. Une fois l'autorisation accordée, les messages apparaîtraient dans un widget, sans nécessiter d'étape supplémentaire de déchiffrement. L'accès ne serait soumis à aucune limite temporelle, permettant théoriquement de consulter l'historique complet des conversations, y compris les messages que les utilisateurs pensent avoir supprimés.

La réaction de Meta n'a pas tardé. Andy Stone, porte-parole de l'entreprise, a qualifié la plainte de "fiction frivole". "Toute affirmation selon laquelle les messages WhatsApp des utilisateurs ne sont pas chiffrés est catégoriquement fausse et absurde", a-t-il déclaré. "WhatsApp utilise depuis dix ans le protocole Signal pour le chiffrement de bout en bout."

Meta a même annoncé qu'elle demanderait des sanctions judiciaires à l'encontre des avocats des plaignants pour avoir initié ce recours. De leurs côté, les plaignants réclament des dommages et intérêts dont le montant n'a pas été précisé, ainsi qu'une injonction pour faire cesser ce qu'ils considèrent comme une tromperie massive.