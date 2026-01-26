Signal affiche des chiffres historiques aux Pays-Bas. Selon l'enquête 2026 du National Social Media Survey menée par Newcom, l'application compte désormais 2,3 millions d'utilisateurs aux Pays-Bas contre 2,1 millions pour Telegram. C'est la première fois que Signal dépasse son concurrent sur ce marché. Plus révélateur encore : le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a triplé en un an, passant de 300 000 à 900 000 personnes.

Meredith Whittaker, présidente de Signal, a révélé au quotidien néerlandais De Telegraaf que les nouvelles inscriptions avaient été multipliées par 25 par rapport au début janvier 2025. Cette explosion a débuté immédiatement après l'investiture de Donald Trump, alimentée par les inquiétudes concernant les liens entre son administration et les géants technologiques américains. Les Pays-Bas figurent désormais dans le top 5 mondial des pays utilisateurs de Signal, aux côtés de nations à la population bien plus importante comme l'Ukraine et l'Allemagne.

Le Danemark a connu une trajectoire similaire. Signal a atteint la première place du Google Play Store début janvier 2026. On le sait, le pays est en ce moment au cœur de tensions diplomatiques entre le Groenland et les États-Unis, déclenchées par les déclarations du président Trump sur l'acquisition du territoire groenlandais. L'application a depuis reculé à la deuxième position, mais cette percée reste tout de même remarquable.