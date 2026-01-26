La messagerie Signal poursuit sa lancée en Europe et décroche la première place du Google Play Store finlandais en janvier 2026. Plus globalement, Signal semble profiter des tensions géopolitiques croissantes depuis le début de l'année dernière.
Les Européens soucieux de leur confidentialité se tournent de plus en plus vers Signal. En Finlande, la messagerie chiffrée caracole en tête de la catégorie "Communication" sur le Play Store et se classe deuxième sur l'App Store, juste derrière les mastodontes WhatsApp et Telegram. Le nombre d'inscriptions a été multiplié par 25 aux Pays-Bas.
Une adoption massive aux Pays-Bas
Signal affiche des chiffres historiques aux Pays-Bas. Selon l'enquête 2026 du National Social Media Survey menée par Newcom, l'application compte désormais 2,3 millions d'utilisateurs aux Pays-Bas contre 2,1 millions pour Telegram. C'est la première fois que Signal dépasse son concurrent sur ce marché. Plus révélateur encore : le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a triplé en un an, passant de 300 000 à 900 000 personnes.
Meredith Whittaker, présidente de Signal, a révélé au quotidien néerlandais De Telegraaf que les nouvelles inscriptions avaient été multipliées par 25 par rapport au début janvier 2025. Cette explosion a débuté immédiatement après l'investiture de Donald Trump, alimentée par les inquiétudes concernant les liens entre son administration et les géants technologiques américains. Les Pays-Bas figurent désormais dans le top 5 mondial des pays utilisateurs de Signal, aux côtés de nations à la population bien plus importante comme l'Ukraine et l'Allemagne.
Le Danemark a connu une trajectoire similaire. Signal a atteint la première place du Google Play Store début janvier 2026. On le sait, le pays est en ce moment au cœur de tensions diplomatiques entre le Groenland et les États-Unis, déclenchées par les déclarations du président Trump sur l'acquisition du territoire groenlandais. L'application a depuis reculé à la deuxième position, mais cette percée reste tout de même remarquable.
Un phénomène européen qui s'installe durablement
L'Europe représente désormais le marché principal de Signal. Le trafic en provenance d'Allemagne (19,9%) dépasse celui des États-Unis (17,35%). L'Ukraine capte 5,63% du trafic, le Canada 4,98% et la France 3,94%.
Selon le blog AboutSignal, une autre donnée témoigne de l'intérêt croissant pour cette messagerie : les statistiques de consultation des pages Wikipedia consacrées à Signal. les visites ont été multipliées par trois en Allemagne et en France durant la dernière semaine de janvier 2026. La Belgique et l'Italie ont également enregistré une croissance significative des téléchargements.
On se souvient également du "SignalGate" en mars 2025. Lorsqu'un journaliste du magazine The Atlantic a été ajouté par erreur à une conversation de hauts responsables de l'administration Trump discutant d'une opération militaire contre le Yémen, les téléchargements de l'application ont doublé. Selon les données d'Appfigures, les États-Unis avaient enregistré une hausse de 45%, tandis que le Yémen avait connu une augmentation de 42%. Les téléchargements avaient culminé à 195 000 par jour contre une moyenne de 95 000.
Mais contrairement à ce pic ponctuel outre-Atlantique, la croissance européenne semble s'installer sur le long terme. Les données d'Appfigures montraient déjà que Signal avait enregistré 99 000 téléchargements en janvier 2025 aux Pays-Bas, puis 233 000 en février, soit une augmentation de 958% depuis décembre 2024. Il y a un an, la Belgique avait connu une croissance de 250%, la Suède de 153% et le Danemark de 95%.